《盤後部署》取決貿易戰發展，港股或下試兩萬九，留意港匯變動

《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普對中國進口商品徵收關稅，中國迅即反擊，中

美貿易戰開打，美國股市全線急挫，三大股指皆錄得６周以來的最大單日跌幅，道指收跌７２４

點報２３９５７點。騰訊（００７００）遭大股東Ｎａｓｐｅｒｓ減持，競價時段插８％，拖累

港股低開１１４０點報２９９３０，失守三萬點關口，午後港股跌勢收窄至７５０點報

３０３２０點，最終港股急插７６１點或２﹒４５％，收報３０３０９點。主板成交

２８３４﹒４５億元急增近８７％，自２０１５年４月初以來最高。

國指跌２９９點或２﹒４１％，報１２１２８點。滬指跌１１０點或３﹒３９％，報

３１５２點。



＊密切關注分貿易戰發展及細節＊



中美貿易戰爆發，中國商務部反擊，並就中方應對措施公開徵求意見，提出的中止減讓產品

清單含無縫鋼管、豬肉及制品、回收鋁等產品，涉及美對華約３０億美元出口。

市場普遍認為，貿易戰爆發，國內高科技行業將受衝擊，美國亦難有得益，預期雙方會重歸

談判桌。而中國則不太可能將人幣貶值，或拋售美債方式回應。

瑞銀全球首席投資總監Ｍａｒｋ Ｈａｅｆｅｌｅ對媒髒表示，將在未來幾天密切關注特朗

普政府具體行動的細節以及中國如何回應，這是評估影響的關鍵，並認為現階段中方採取破壞性

報復措施的機會率只有２０％至３０％。



＊港匯續疲弱，資金或撤出本港＊



港匯持續疲弱，美電今日曾逼近７﹒８５關口；港元香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）則連

升兩日，現報０﹒８６１８厘，顯示銀行體系資金愈趨偏緊。若港元持續疲弱，或顯示資流出本

港市場，投資者宜密切留意港元匯價及銀行拆息進一步的變化。

港股今日隨外圍拖累，開市隨即失守三萬點關口。大藍籌如騰訊、平保（０２３１８）等已

發放成績表，市場仍觀望建行（００９３９）、瑞聲（０２０１８）下周二（２７日）業績公布

。

騰訊遭大股東Ｎａｓｐｅｒｓ減持２％股權，並承諾至少未來三年將不會進一步售股，此一

負面因素料將慢慢淡化。港股今日曾跌穿三萬大關，短期料在２９５００點至３０５００點之間

波動，倘若中美貿易戰情況惡化，後市則不排除要下試２９０００點支持。（ｇｖ）

