《經濟通通訊社２３日專訊》美國貿易代表萊特希澤表示，總統特朗普已經選擇暫時不對阿
根廷、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、南韓及歐洲徵收進口鋼鋁關稅。
歐盟官員表示，對美國今次決定表示歡迎，亦符合預期，但仍正在等華盛頓方面的證實。
（ｍｎ）
23/03/2018 10:34
【貿易開戰】美國暫時不向澳洲、南韓及歐洲等徵收進口鋼鋁關稅
《經濟通通訊社２３日專訊》美國貿易代表萊特希澤表示，總統特朗普已經選擇暫時不對阿
根廷、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、南韓及歐洲徵收進口鋼鋁關稅。
歐盟官員表示，對美國今次決定表示歡迎，亦符合預期，但仍正在等華盛頓方面的證實。
（ｍｎ）
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