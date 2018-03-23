《經濟通通訊社２３日專訊》南韓前總統李明博因涉嫌貪污被拘捕﹐成為最近一位面臨貪腐
指控的前總統。
法庭文件顯示，檢控方指控李明博從三星電子收受５８５萬美元，並用於支付ＤＡＳ的訴訟
費。ＤＡＳ是一間生產汽車零件的南韓公司，其大股東為李明博的哥哥。
檢控方還指控李明博將原本撥給南韓情報機關的資金用於私人用途。（ｍｎ）
23/03/2018 11:56
《國際要聞》南韓前總統李明博涉嫌貪污被拘捕
《經濟通通訊社２３日專訊》南韓前總統李明博因涉嫌貪污被拘捕﹐成為最近一位面臨貪腐
指控的前總統。
法庭文件顯示，檢控方指控李明博從三星電子收受５８５萬美元，並用於支付ＤＡＳ的訴訟
費。ＤＡＳ是一間生產汽車零件的南韓公司，其大股東為李明博的哥哥。
檢控方還指控李明博將原本撥給南韓情報機關的資金用於私人用途。（ｍｎ）
|生財有道23/03/2018
【股王受壓】沈振盈：騰訊增長動力轉弱 股價穿400元機會大
|國際動態23/03/2018
朱克伯格道歉 收緊fb取用限制
|生財有道22/03/2018
【股王受壓】騰訊大股東擬售最多1.9億股 李偉傑：對股價造成額外壓力
|生財有道22/03/2018
【美國加息】按揭經紀：今年P加不逾半厘 對樓市影響輕微
|生財有道22/03/2018
【海航求存】賣產套現大佬紛接盤 洽購「中國亞馬遜」顯長袖善舞
|生財有道22/03/2018
【美國加息】陳德霖：港匯或很快觸及7.85 港息將正常化
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰