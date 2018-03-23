《國際要聞》南韓前總統李明博涉嫌貪污被拘捕

《經濟通通訊社２３日專訊》南韓前總統李明博因涉嫌貪污被拘捕﹐成為最近一位面臨貪腐

指控的前總統。

法庭文件顯示，檢控方指控李明博從三星電子收受５８５萬美元，並用於支付ＤＡＳ的訴訟

費。ＤＡＳ是一間生產汽車零件的南韓公司，其大股東為李明博的哥哥。

檢控方還指控李明博將原本撥給南韓情報機關的資金用於私人用途。（ｍｎ）

