《經濟通通訊社２３日專訊》國壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）宣布，截至
２０１７年１２月３１日止年度，純利３２２﹒５億元（人民幣．下同）按年增６８﹒６％，較
市場預期的３２１﹒２億元人幣為高，每股盈利１﹒１３元，末期息４０分，２０１６年同期派
２４分。
期內，總保費收入５１１０﹒７億元，按年增１８﹒９％，淨保費收入５０８３﹒１億元，
按年增１８﹒６％。
２０１７年，公司實現總投資收益１２９０﹒２１億元，增長１９﹒３％。（ｆｆ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
23/03/2018 08:54
國壽（０２６２８）全年賺３２３億人幣增６９％勝預期，息４０分
《經濟通通訊社２３日專訊》國壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）宣布，截至
２０１７年１２月３１日止年度，純利３２２﹒５億元（人民幣．下同）按年增６８﹒６％，較
市場預期的３２１﹒２億元人幣為高，每股盈利１﹒１３元，末期息４０分，２０１６年同期派
２４分。
期內，總保費收入５１１０﹒７億元，按年增１８﹒９％，淨保費收入５０８３﹒１億元，
按年增１８﹒６％。
２０１７年，公司實現總投資收益１２９０﹒２１億元，增長１９﹒３％。（ｆｆ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
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