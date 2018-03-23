國壽（０２６２８）全年賺３２３億人幣增６９％勝預期，息４０分

《經濟通通訊社２３日專訊》國壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）宣布，截至

２０１７年１２月３１日止年度，純利３２２﹒５億元（人民幣．下同）按年增６８﹒６％，較

市場預期的３２１﹒２億元人幣為高，每股盈利１﹒１３元，末期息４０分，２０１６年同期派

２４分。

期內，總保費收入５１１０﹒７億元，按年增１８﹒９％，淨保費收入５０８３﹒１億元，

按年增１８﹒６％。

２０１７年，公司實現總投資收益１２９０﹒２１億元，增長１９﹒３％。（ｆｆ）



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