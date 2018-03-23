【股王受壓】沈振盈：騰訊增長動力轉弱，股價穿４００元機會大

《經濟通通訊社記者馮松興２３日報道》「股王」也腳軟！騰訊（００７００）早前公布業

績全年純利按年升７４％，不過第四季手遊收入差過預期，結果昨日（２２日）股價大跌５％收

市，跌穿４４０元關口。騰訊今日宣布控股股東Ｎａｓｐｅｒｓ減持２％股份，以致騰訊競價時

段開市便即插８％低見４０５元，目前跌幅收窄至約５％。究竟投資者應該如何部署股王？



＊手遊業務增長動力減弱，首季業績勿期望過高＊



早前花旗發表報告指，騰訊第四季遊戲收入遜預期，將其目標價由５３８元下調至５３２元

，但維持「買入」評級。富瑞發表研究報告指，騰訊去年第四季遊戲收入令人失望，但籲投資者

著眼新手遊年初至今表現強勁，為年內手遊增長打下基礎。

訊匯證券行政總裁沈振盈對《經濟通通訊社》表示，早前騰訊股價的升幅都已經反映了業績

的因素，而公司最新業績顯示，公司手遊業務的未來增長動力已經減弱。加上來年騰訊會少了分

拆業務帶來的貢獻，故建議投資者對騰訊２０１８年度第一季的業績不要期望太高，後市跌穿

４００元的機會頗大。



＊大行看好長遠發展，惟其他業務需時帶來盈利＊



說起長線業務發展，不少大行都對公司其他業務的長遠貢獻有信心。瑞信指，集團「小程序

」活躍用戶有１﹒７億，未來發展可覆蓋零售、電貿、生活及遊戲，瑞信維持騰訊「優於大市」

投資評級，目標價５４０元。野村料騰訊支付及「小程序」繼續有強勁增長，而「小程序」有

１﹒７億個活躍用戶，成為新收入來源。

不過，雖然騰訊向零售、音樂、支付等多個領域擴展，但對比起手遊業務，其他業務於公司

的收入佔比仍然不大，故沈振盈認為騰訊其他業務需要時間為公司帶來盈利貢獻，現階段不建議

投資者追入，宜先作觀望。

