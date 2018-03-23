《經濟通通訊社２３日專訊》港股今早裂口低開逾千點穿三萬關，港交所（００３８８）現
價下跌３﹒１８％，報２５５﹒６元，失守百天線（２５９﹒４４元）；主動買盤５５％；成交
約２１０萬股，涉資５﹒３５億元。
此外，沙特能源部長法力赫表示，今年下半年沙特可能繼續推進沙特阿美在倫敦或紐約等海
外交易所進行ＩＰＯ。
現時，恆生指數報３００２６，下跌１０４４點或下跌３﹒３６％，主板成交９５６﹒１６
億元。上證綜合指數報３１６３﹒４２，下跌１００﹒０６點或下跌３﹒０７％，成交２６１﹒
２５億元人民幣。（ａｌ）
23/03/2018 09:36
《異動股》港股挫逾千點，港交所（３８８）跌超過３％失百天線
《經濟通通訊社２３日專訊》港股今早裂口低開逾千點穿三萬關，港交所（００３８８）現
價下跌３﹒１８％，報２５５﹒６元，失守百天線（２５９﹒４４元）；主動買盤５５％；成交
約２１０萬股，涉資５﹒３５億元。
此外，沙特能源部長法力赫表示，今年下半年沙特可能繼續推進沙特阿美在倫敦或紐約等海
外交易所進行ＩＰＯ。
現時，恆生指數報３００２６，下跌１０４４點或下跌３﹒３６％，主板成交９５６﹒１６
億元。上證綜合指數報３１６３﹒４２，下跌１００﹒０６點或下跌３﹒０７％，成交２６１﹒
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