《異動股》港股挫逾千點，港交所（３８８）跌超過３％失百天線

《經濟通通訊社２３日專訊》港股今早裂口低開逾千點穿三萬關，港交所（００３８８）現

價下跌３﹒１８％，報２５５﹒６元，失守百天線（２５９﹒４４元）；主動買盤５５％；成交

約２１０萬股，涉資５﹒３５億元。

此外，沙特能源部長法力赫表示，今年下半年沙特可能繼續推進沙特阿美在倫敦或紐約等海

外交易所進行ＩＰＯ。

現時，恆生指數報３００２６，下跌１０４４點或下跌３﹒３６％，主板成交９５６﹒１６

億元。上證綜合指數報３１６３﹒４２，下跌１００﹒０６點或下跌３﹒０７％，成交２６１﹒

２５億元人民幣。（ａｌ）

