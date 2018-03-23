《午市前瞻》受中美貿易戰拖累，港股百天線成阻力，現不宜再冒險



《經濟通通訊社２３日專訊》國總統特朗普對中國進口商品徵收關稅，中美貿易戰開打，美

國股市全線急挫，三大股指皆錄得６周以來的最大單日跌幅，道指收跌７２４點報２３９５７點

。而騰訊（００７００）遭大股東Ｎａｓｐｅｒｓ減持，競價時段插８％，拖累港股低開

１１４０點報２９９３０，失守三萬點關口，以後半日最但位；其後多隻重磅股跌勢喘定，將大

市跌幅收窄至７５０點報３０３２０點。最終半日收跌８７２點或２﹒８１％，報３０１９９點

，主板成交急增至１９４４﹒７０億元。

國指跌３５８點或２﹒８８％，報１２０６９點。滬指報３１５６，跌１０６點或

３﹒２７％。



＊恆指股全線下跌，萬洲急插近８％暫最差藍籌＊



騰訊遭控股股東每股４０５元減持２％股權，半日跌４﹒５１％，報４１９﹒６元，盤中低

見４０５元。

中美貿易戰開打，據外電數據顯示，利豐（００４９４）、瑞聲（０２０１８）等公司來自

美國收入佔比較大，值得關注。瑞聲半日跌７﹒８１％，報１４４元；利豐去年盈轉虧３﹒７５

億美元，半日插９﹒５１％，報３﹒９元。萬洲（００２８８）跌７﹒８１％，報８﹒７３元，

暫表現最差恆指股。

個別紡織股受壓，南旋（０１９８２）挫１５﹒０４％，報１﹒９２元；福田實業

（００４２０）回軟３﹒６７％，報１﹒０５元。

其他藍籌股走低，港交所（００３８８）跌２﹒３５％，報２５７﹒８元；友邦

（０１２９９）跌２﹒１６％，報６５﹒７５元；建行（００９３９）跌２﹒７８％，報

８﹒０４元；電能實業（００００６）僅微跌０﹒０７％，報７０元，暫半日表現最佳藍籌股。



＊中資汽車股走低，安莉芳逆市漲近１５％＊



中資汽車股走低，吉利（００１７５）遭富瑞維持「跑輸大市」評級，目標價維持１９﹒５

元不變，半日跌４﹒７５％，報２４﹒０５元；比亞迪（０１２１１）下跌３﹒３％，報

７０﹒４元。

銀娛（０００２７）獲永利度假村發行新股，半日跌１﹒６９％，報６９﹒２元；永利澳門

（０１１２８）跌３﹒５１％，報２７﹒４５元；美高梅（０２２８２）跌２﹒６３％，報

２０﹒３５元。

金蝶（００２６８）主席徐少春本周一增持，並獲中信証券予增持評級，目標價８﹒２５元

，半日逆市升３﹒２１％，報７﹒３９元。

安莉芳（０１３８８）去年度多賺４倍，半日抽高１４﹒６１％，報３﹒０６元。



＊沈振盈：不宜再冒險，業績股多「見光死」＊



訊匯證券行政總裁沈振盈對《經濟通通訊社》表示，重磅股騰訊近期低位調整，而大市深受

中美貿易戰因素影響，預計中港兩地股市必然受牽累。港股現時跌穿了百天線（約３０３７４點

附近），預計百天線往後會成為大市阻力位，而港股短期的技術性支持位則位於２９８００點至

３００００點之間。

他建議，投資者現階段不適宜再冒險，雖然下周內銀股業績潮，不排除大市會有機會夾上，

但近期不少股份一出業績後便「見光死」，投資者需要慎防博績優股時，公司出了業績後股價反

而會下跌的風險。（ｆｆ、ｇｖ）

