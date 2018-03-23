【港匯波動】港匯早段低見７﹒８４８３，迫近弱方兌換保證水平

《經濟通通訊社２３日專訊》港元匯價續創３３年新低，早段最低曾見７﹒８４８３，逼近

７﹒８５弱方兌換保證水平，最新報７﹒８４７７。

金管局總裁陳德霖昨天表示，聯儲局的加息決定符合預期，而港美息差擴闊，為套息交易提

供更大誘因，相信港匯於短時間內會很快觸及７﹒８５水平，一旦港元跌至７﹒８５水平時，金

管局將買港元沽美元，港元貨幣基礎收縮，為港元利率正常化提供條件。（ｃｌ）

