《再戰明天》恒大和中海外派業績，法國公布第四季國內生產總值

《經濟通通訊社２３日專訊》下周一（２６日），新加坡公布２月工業生產，法國公布第四

季國內生產總值。



＊波士頓聯儲總裁羅森格倫發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨７：００ａｍ，波士頓聯儲總裁羅森格倫在美聯儲理

事會參與聯合主辦的第十屆貨幣政策年度國際研究論壇上發表講話。



＊新加坡公布２月工業生產，法國公布第四季國內生產總值＊



在數據方面，下周一下午１：００ｐｍ，新加坡公布２月工業生產（經季節調整），月率料

由６﹒７％降至下滑９﹒８％；年率料由１７﹒９％降至１％。

２：４５ｐｍ，法國公布第四季國內生產總值，季率料由０﹒５％升上０﹒６％；年率料由

２﹒３％升上２﹒５％。



＊恆大和中海外派業績，新華教育首日掛牌＊



在本港，下周一公布業績的公司有：中國海外發展（００６８８）、南方航空

（０１０５５）、萬洲國際（００２８８）、好孩子國際（０１０８６）、東瀛遊

（０６８８２）、復星醫藥（０２１９６）、中信銀行（００９９８）、鞍鋼股份

（００３４７）、保利文化（０３６３６）、百利保控股（００６１７）、富豪產業信託

（０１８８１）、富豪酒店（０００７８）、世紀城市（００３５５）、中國恆大

（０３３３３）、萬科企業（０２２０２）、農業銀行（０１２８８）和中國外運

（００５９８）等。

新華教育（０２７７９）首日掛牌。

眾安在綫（０６０６０）在中國舉行股東特別大會。（ｈｏ）

