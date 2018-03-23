《再戰明天》恒大和中海外派業績，法國公布第四季國內生產總值

《經濟通通訊社２３日專訊》下周一（２６日），新加坡公布２月工業生產，法國公布第四
季國內生產總值。
＊波士頓聯儲總裁羅森格倫發表講話＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨７：００ａｍ，波士頓聯儲總裁羅森格倫在美聯儲理
事會參與聯合主辦的第十屆貨幣政策年度國際研究論壇上發表講話。
＊新加坡公布２月工業生產，法國公布第四季國內生產總值＊
在數據方面，下周一下午１：００ｐｍ，新加坡公布２月工業生產（經季節調整），月率料
由６﹒７％降至下滑９﹒８％；年率料由１７﹒９％降至１％。
２：４５ｐｍ，法國公布第四季國內生產總值，季率料由０﹒５％升上０﹒６％；年率料由
２﹒３％升上２﹒５％。
＊恆大和中海外派業績，新華教育首日掛牌＊
在本港，下周一公布業績的公司有：中國海外發展（００６８８）、南方航空
（０１０５５）、萬洲國際（００２８８）、好孩子國際（０１０８６）、東瀛遊
（０６８８２）、復星醫藥（０２１９６）、中信銀行（００９９８）、鞍鋼股份
（００３４７）、保利文化（０３６３６）、百利保控股（００６１７）、富豪產業信託
（０１８８１）、富豪酒店（０００７８）、世紀城市（００３５５）、中國恆大
（０３３３３）、萬科企業（０２２０２）、農業銀行（０１２８８）和中國外運
（００５９８）等。
新華教育（０２７７９）首日掛牌。
眾安在綫（０６０６０）在中國舉行股東特別大會。（ｈｏ）