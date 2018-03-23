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即市新聞

23/03/2018 17:25

《小傳日記》貿易戰開打，香江做戰靶；股東突掟貨，ＱＱ好難過！

　　《小傳日記》唉，咩叫連環夾擊？今日（２３日）缸友們都深深體會到了…。先係股王ＱＱ
（００７００）大股東突然宣布掟貨套現近７７０億呀！嚇到ＱＱＡＤＲ噚晚已經急插至
４０５﹒６７銀，唔少有貨粉絲都驚到有得震無得瞓。點知，一波未平一波又起，狂人侵侵（特
朗普）正式向中國展開貿易戰，對進口商品徵收關稅，噚晚花旗國三大股指都受重創，全部錄得
６周以來最大單日跌幅，當中道指跳水７２４點或近３巴仙，報２３９５７點。
　　雙重大打擊一次過殺埋身，香江今朝（２３日）即時裂口低開１１４０點報２９９３０，三
萬關同百天線（３０３７９點）都一併被攻陷。之後大部分時間都維持喺７００幾至１１００點
跌幅，藍戰士基乎全軍覆沒，只得恆隆地產（００１０１）同電能（００００６）逃出生死，各
升不足１巴仙。恆指埋單雖然跌少咗，但都仍急瀉７６１點或２﹒５巴仙，收３０３０９；國指
都身受重傷，大插２９９點或２﹒４巴仙，收報１２１２８。
　　由於ＱＱ被股東掟貨都涉及近７７０億，所以魚缸全日成交超過２８３４億銀，比噚日高出
近８７巴仙，是自２０１５年４月９號以來高位。
　　缸內「熊」踪處處，好彩缸外都有一個小小好消息，就係香江財爺陳茂波宣布派錢，決定向
預算案中，未能受惠嘅成年香江人派４０００蚊，算係今日嘅苦中一點甜吧。
　　
＊股東突掟貨ＱＱ慘急挫，逆市高高收金蝶好搶手＊

　　股王ＱＱ噚日已經因為公布業績後，被指手遊收入增長放慢，而受咗一定沽壓，點知今日仲
要再向下，皆因為最大股東Ｎａｓｐｅｒｓ宣布掟貨，以配售價４０５銀減持２巴仙股權，套現
近７７０億銀巨額，搞到ＱＱ今朝喺競價時段已經插咗８巴仙，慘慘。
　　好彩嘅係ＱＱ今日都仲守得住配股價４０５銀，午後跌幅都收窄得返一半左右喇，最終埋單
只係腳軟逾４巴仙，報４２０銀。
　　雖然大跌市，不過總有魚毛可以突圍而出嘅，講緊嘅就係金蝶（００２６８）喇，不但有主
席作為實益擁有人增持，仲有中信証券畀個「增持」評級，最勁彈高咗近９巴仙，埋單都升近４
巴仙，報７﹒４２銀。
　　
＊貿易戰展開萬洲好悲哀，跌到眼花花利豐業績差＊

　　中美貿易戰最終都係要開打喇，除咗魚缸受影響之外，最唔開心嘅當然包括一眾喺花旗國業
務佔比較大嘅魚毛喇。下星期一（２６日）放榜嘅萬洲（００２８８），一開始急跌過一成，之
後雖然收復返部分失地，但都要腳軟近半成，報９﹒０３銀；申洲國際（０２３１３）都碌低逾
５巴仙，報７５﹒９銀。「手機設備孖寶」同樣受影響，瑞聲（０２０１８）急跌近７巴仙，報
１４５﹒６銀；舜宇（０２３８２）都挫逾５巴仙，報１５１﹒７銀，成為跌幅最大兩隻藍戰士

　　利豐（００４９４）就更加慘喇，不但受貿易戰影響，因為舊年由盈轉虧蝕３﹒７５億美金
，被多間大行唱淡，碌低１０巴仙，報３﹒８７銀。

＊魚缸受重創生發發震盪，缸友唔入貨平保又跌過＊

　　今日魚缸大震盪一度插逾千點，近日同樣受連環打擊，或被搶生意嘅生發發（００３８８）
就更加愁，隨市碌低近３巴仙報２５６﹒８銀，要同百天線（約２５９﹒４４銀）說再見。
　　祖國內險方面，平保（０２３１８）本來早幾日派完省鏡成績表後，有機會挑戰「紅底」，
可惜缸友趁好消息出貨，再加埋今日隨市捱沽，搞到收市瞓低近４巴仙報８４﹒４５銀，莫講話
晉身「紅底」，依家連條百天線（８２﹒７４３銀）都隨時被攻陷，慘。街坊國壽
（０２６２８）本來成績好過預期，全年多賺近６９巴仙，但難敵淡友攻勢，不過都算唔係好傷
，只係唔見近２巴仙收２２﹒１５銀，已算好好了。

＊內房重災區中海外憔悴，內銀等放榜有貨亦唔放＊

　　魚缸大跌市，祖國內房佬都係重災區之一，中海外（００６８８）本來早兩日表現都唔錯，
但遇正大地震，喺下星期一（２６日）派成績表前，今日都回吐番之前升幅咁滯，埋單收低近
５巴仙報２７﹒６５銀；街坊潤地（０１１０９）都一樣命運，明明業績夠省鏡升咗唔少，但係
都難逃跟市跣低嘅命運，完場唔見近４巴仙收２８﹒９５銀。
　　祖國錢莊下星期進入放榜期，今日都難免被拋售，早排已公布業績快報嘅農行
（０１２８８）將率先在下周一（２６日）派業績，埋單算係跌得少，碌低近２巴仙收４﹒４３
銀；建行（００９３９）、工行（０１３９８）、中行（０３９８８）就排隊喺之後幾日揭盅，
今日就跟市收低１至逾２巴仙。
　　今日魚缸跌到天昏地暗，好彩跟住兩日可以休息透透氣。周末愉快！請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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