《小傳日記》貿易戰開打，香江做戰靶；股東突掟貨，ＱＱ好難過！

《小傳日記》唉，咩叫連環夾擊？今日（２３日）缸友們都深深體會到了…。先係股王ＱＱ

（００７００）大股東突然宣布掟貨套現近７７０億呀！嚇到ＱＱＡＤＲ噚晚已經急插至

４０５﹒６７銀，唔少有貨粉絲都驚到有得震無得瞓。點知，一波未平一波又起，狂人侵侵（特

朗普）正式向中國展開貿易戰，對進口商品徵收關稅，噚晚花旗國三大股指都受重創，全部錄得

６周以來最大單日跌幅，當中道指跳水７２４點或近３巴仙，報２３９５７點。

雙重大打擊一次過殺埋身，香江今朝（２３日）即時裂口低開１１４０點報２９９３０，三

萬關同百天線（３０３７９點）都一併被攻陷。之後大部分時間都維持喺７００幾至１１００點

跌幅，藍戰士基乎全軍覆沒，只得恆隆地產（００１０１）同電能（００００６）逃出生死，各

升不足１巴仙。恆指埋單雖然跌少咗，但都仍急瀉７６１點或２﹒５巴仙，收３０３０９；國指

都身受重傷，大插２９９點或２﹒４巴仙，收報１２１２８。

由於ＱＱ被股東掟貨都涉及近７７０億，所以魚缸全日成交超過２８３４億銀，比噚日高出

近８７巴仙，是自２０１５年４月９號以來高位。

缸內「熊」踪處處，好彩缸外都有一個小小好消息，就係香江財爺陳茂波宣布派錢，決定向

預算案中，未能受惠嘅成年香江人派４０００蚊，算係今日嘅苦中一點甜吧。



＊股東突掟貨ＱＱ慘急挫，逆市高高收金蝶好搶手＊



股王ＱＱ噚日已經因為公布業績後，被指手遊收入增長放慢，而受咗一定沽壓，點知今日仲

要再向下，皆因為最大股東Ｎａｓｐｅｒｓ宣布掟貨，以配售價４０５銀減持２巴仙股權，套現

近７７０億銀巨額，搞到ＱＱ今朝喺競價時段已經插咗８巴仙，慘慘。

好彩嘅係ＱＱ今日都仲守得住配股價４０５銀，午後跌幅都收窄得返一半左右喇，最終埋單

只係腳軟逾４巴仙，報４２０銀。

雖然大跌市，不過總有魚毛可以突圍而出嘅，講緊嘅就係金蝶（００２６８）喇，不但有主

席作為實益擁有人增持，仲有中信証券畀個「增持」評級，最勁彈高咗近９巴仙，埋單都升近４

巴仙，報７﹒４２銀。



＊貿易戰展開萬洲好悲哀，跌到眼花花利豐業績差＊



中美貿易戰最終都係要開打喇，除咗魚缸受影響之外，最唔開心嘅當然包括一眾喺花旗國業

務佔比較大嘅魚毛喇。下星期一（２６日）放榜嘅萬洲（００２８８），一開始急跌過一成，之

後雖然收復返部分失地，但都要腳軟近半成，報９﹒０３銀；申洲國際（０２３１３）都碌低逾

５巴仙，報７５﹒９銀。「手機設備孖寶」同樣受影響，瑞聲（０２０１８）急跌近７巴仙，報

１４５﹒６銀；舜宇（０２３８２）都挫逾５巴仙，報１５１﹒７銀，成為跌幅最大兩隻藍戰士

。

利豐（００４９４）就更加慘喇，不但受貿易戰影響，因為舊年由盈轉虧蝕３﹒７５億美金

，被多間大行唱淡，碌低１０巴仙，報３﹒８７銀。



＊魚缸受重創生發發震盪，缸友唔入貨平保又跌過＊



今日魚缸大震盪一度插逾千點，近日同樣受連環打擊，或被搶生意嘅生發發（００３８８）

就更加愁，隨市碌低近３巴仙報２５６﹒８銀，要同百天線（約２５９﹒４４銀）說再見。

祖國內險方面，平保（０２３１８）本來早幾日派完省鏡成績表後，有機會挑戰「紅底」，

可惜缸友趁好消息出貨，再加埋今日隨市捱沽，搞到收市瞓低近４巴仙報８４﹒４５銀，莫講話

晉身「紅底」，依家連條百天線（８２﹒７４３銀）都隨時被攻陷，慘。街坊國壽

（０２６２８）本來成績好過預期，全年多賺近６９巴仙，但難敵淡友攻勢，不過都算唔係好傷

，只係唔見近２巴仙收２２﹒１５銀，已算好好了。



＊內房重災區中海外憔悴，內銀等放榜有貨亦唔放＊



魚缸大跌市，祖國內房佬都係重災區之一，中海外（００６８８）本來早兩日表現都唔錯，

但遇正大地震，喺下星期一（２６日）派成績表前，今日都回吐番之前升幅咁滯，埋單收低近

５巴仙報２７﹒６５銀；街坊潤地（０１１０９）都一樣命運，明明業績夠省鏡升咗唔少，但係

都難逃跟市跣低嘅命運，完場唔見近４巴仙收２８﹒９５銀。

祖國錢莊下星期進入放榜期，今日都難免被拋售，早排已公布業績快報嘅農行

（０１２８８）將率先在下周一（２６日）派業績，埋單算係跌得少，碌低近２巴仙收４﹒４３

銀；建行（００９３９）、工行（０１３９８）、中行（０３９８８）就排隊喺之後幾日揭盅，

今日就跟市收低１至逾２巴仙。

今日魚缸跌到天昏地暗，好彩跟住兩日可以休息透透氣。周末愉快！請請！



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