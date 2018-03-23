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即市新聞

23/03/2018 17:17

《股市一周》貿易戰開打騰訊被掟，港股曾穿三萬關累瀉１１９２點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》港股本周踏入重磅股業績期，多隻重磅藍籌如舜宇（０２３８
２）、吉利（００１７５）、平保（０２３１８）、騰訊（００７００）相繼放榜，恆指本周初
段靠穩，惟今日因為特朗普開展貿易戰及騰訊大跌，一度失守３００００點。
　　長和系主席李嘉誠上周五（１６日）收市後宣布退休，周一（１９日）長和系下跌，而港股
早上亦低開１３１點，之後有資金趁低吸納周內將放榜的藍籌股，當中平保放榜前造好，帶動港
股倒升最多１５４點見３１６５６點，但收市僅微升１１點報３１５１３。當日毛記葵涌
（０１７１６）首日孖展反應熱爆，超購逾千倍，亦成為市場佳話。
　　港股周二（２０日）重演先跌後升格局，市場觀望聯儲局議息後聲明，港股早上低開１９８
點後跌勢未止，多隻重磅股早段均持續遇沽壓，港股最多急挫３３０點。不過，受國務院總理李
克強歡迎科網巨企回Ａ等消息帶動，港股午後重拾升勢，最多倒升６２點。
　　周三（２１日）吉利、平保放榜後倒挫，拖累港股升逾４００點後跌１３５點。到周四（２
２日），美國宣布加息四分一厘，並料今年最少加息兩次，不過騰訊放榜後大跌５％收市，令港
股急挫３４３點。
　　昨晚美國股市因為中美貿易戰全線急挫，三大股指皆錄得６周以來的最大單日跌幅；另外騰
訊被最大股東Ｎａｓｐｅｒｓ減持，今早騰訊開市急跌８％，拖累港股裂口低開１１４０點，最
終跌７６１點，跌穿百天線（約３０３７５點），成交高達２８３４﹒４５億元，錄得自
２０１５年４月９日以來最高成交。
　　總結一周，港股累瀉１１９２點或３﹒７９％，收報３０３０９點，最低見２９９３０點，
逼近月內最低位２９８５２點。主板日均成交１６３５﹒８７億元，按周增３９﹒２２％。
　　國指則累瀉５４４點或４﹒３０％，報１２１２８點。

＊舜宇破頂表現最好，騰訊股東掟貨大插＊

　　吉利雖然全年多賺逾倍，但周三放榜當日高見２７﹒９５元逾兩個月高後調頭下跌，本周累
挫８﹒８９％，報２４﹒１元。股王騰訊全年純利雖增７４％勝預期，但是券商認為其遊戲收入
增長動力減弱，加上今日公司宣布大股東Ｎａｓｐｅｒｓ以每股４０５元配售２％股份，套現近
７７０億元，本周累跌９﹒７２％，報４２０元，為一周表現最差藍籌。
　　不過舜宇卻一飛沖天，由於去年多賺１﹒２８倍，表現較市場預期理想，並獲大和及富瑞唱
好，本周急漲５﹒２％，報１５１﹒７元，曾高見１７１﹒６元破頂，成為本周升幅最大藍籌。
油價近日上揚，推升三桶油，中石油（００８５７）升０﹒９４％，報５﹒３７元。中海油（０
０８８３）漲２﹒５０％，報１１﹒５元。中石化（００３８６）漲２﹒０１％，報
６﹒５９元。
　　
＊眾安在綫破底，新保跌幅冠國指股＊

　　眾安在綫（０６０６０）周二收市後公布業績，２０１７年度由盈轉虧，蝕９﹒９７億元人
幣，本周累跌１１﹒１４％，報６１﹒４元，低見５８﹒０５元見上市新低。
　　新保（０１３３６）純利按年只增加近９％，德銀削其目標及降評級，股價跌足一星期，本
周累挫１７﹒６１％，報３７﹒９元，為本周跌幅最大國指成分股。同業平保業績勝預期，不過
放榜當日亦是高開後倒跌，一周跌５﹒８％，報８４﹒４５元。
　　石藥（０１０９３）上周公布全年多賺近３２％，獲野村等多間大行唱好，價升４﹒７４％
報２１元，一周高見２３﹒１５元破頂。（ｆｆ）

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