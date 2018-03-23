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23/03/2018 16:12

【連環夾擊】港股挫７６１點收３０３０９穿百天線成交２８３４億

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普向價值至少５００億美元的中國商品徵收關稅
，中國商務部反擊，擬對自美國進口３０億美元產品加徵關稅，中美貿易戰開打，美股隔晚急挫
，道指收跌７２４點或２﹒９％，報２３９５７點。另一方面，騰訊（００７００）遭大股東Ｎ
ａｓｐｅｒｓ減持，大幅拖累股價。在此連環因素夾擊下，港股裂口低開１１４０點或跌
３﹒６７％，報２９９３０，已為全日最但位，失守三萬大關及穿百天線（約３０３７５）。其
後跌幅大部分時間維持在９００點水平，尾市跌幅進一步收窄至只有７５０點報３０３２０，最
終收報３０３０９，挫７６１點或２﹒４５％。
　　上證綜合指數報３１５２，挫１１０點或３﹒３９％。國企指數收報１２１２８，跌
２﹒４１％或２９９點。
　　騰訊大股東Ｎａｓｐｅｒｓ減持上板，港股全日主板成交２８３４﹒４５億元，大升近
８７％，為２０１５年４月９日以後最大單日成交。

＊騰訊遭大股東沽貨，收跌逾４％＊

　　５０隻恆指成公股中，４８隻下跌，２隻上升。
　　騰訊今早宣布獲控股股東Ｎａｓｐｅｒｓ知會，其按每股代價４０５元，即較前收市價折讓
約７﹒８％配售１﹒９億股股份，佔公司已發行股本約２％，涉資７６９﹒４億元。完成後，Ｎ
ａｓｐｅｒｓ持股降至約３１﹒１７％。騰訊今早低開７﹒８３％報４０５元，其後跌幅收窄，
最終收報跌４﹒４２％報４２０元；涉資１２６１﹒３８億元。

＊瑞聲、萬洲直接受累中美貿易戰＊

　　美國總統特朗普對中國進口商品徵收關稅，中美貿易戰開打，其中，據外電數據顯示，瑞聲
（０２０１８）、利豐（００４９４）、萬洲（００２８８）等收入來自美國收入佔比較大。瑞
聲科技及舜宇光學（０２３８２）分別跌６﹒７９％報１４５﹒６元，及挫５﹒４８％收
１５１﹒７元，為跌幅最大的兩隻恆指成分股。萬洲（００２８８）挫４﹒６５％，報９﹒０３
元。利豐（００４９４）急跌１０﹒２１％收３﹒８７元。
　　其他重磅股方面，匯控（００００５）跌２﹒１６％收７４﹒６５元；中移動
（００９４１）跌１﹒３２％報７０﹒８元；友邦（０１２９９）軟１﹒７１％報６６﹒０５元
；建行（００９３９）收跌２﹒１８％報８﹒０９元，盤中曾低見７﹒９元；工行
（０１３９８）跌２﹒３５％報６﹒６５元；平安（０２３１８）插３﹒７１％收８４﹒４５元
，四連跌累挫７﹒７％；國壽（０２６２８）跌１﹒５６％報２２﹒１５元；港交所
（００３８８）插２﹒７３％收２５６﹒８元。

＊多隻創業板細價股逆市大幅炒高＊

　　全日只有２隻恆指成分股上升，恆隆地產（００１０１）漲０﹒８５％報１８﹒９４元；
電能實業（００００６）升０﹒３６％，報７０﹒３元。
　　港股急跌，全日有約１６５０隻股份下跌，約２６０隻股份上升，個別細價創板股大幅炒起
，仁智國際（０８０８２）升３２﹒７３％收０﹒７３元；靖洋（０８２５７）急漲
２８﹒５７％，報０﹒３６元；辰罡科技（０８１３１）亦升２４﹒５６％，報０﹒３５５元。
為全日升幅最大的三隻個股。
　　順泰（０１３３５）收跌２４﹒６６％報０﹒２７５元，為跌幅最大合股，其將於下周四（
２９日）公布業績。（ｅｃ）

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