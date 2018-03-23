《經濟通通訊社２３日專訊》有消息指，政府最快今日公布《財政預算案》的「補漏拾遺」
方案，會向１８歲或以上、無收入或低收入、無領取任何政府津貼及未於預算案受惠的市民派發
４０００元。
行政長官林鄭月娥日前表示，在預算案發表後，不得不承認關愛共享方面未夠全面，政府傾
向做闊一點，但不等於全民派錢。（ｃｗ）（ｚｚ）
23/03/2018 08:38
傳預算案將向未受惠者派４０００元最快今日公布
《經濟通通訊社２３日專訊》有消息指，政府最快今日公布《財政預算案》的「補漏拾遺」
方案，會向１８歲或以上、無收入或低收入、無領取任何政府津貼及未於預算案受惠的市民派發
４０００元。
行政長官林鄭月娥日前表示，在預算案發表後，不得不承認關愛共享方面未夠全面，政府傾
向做闊一點，但不等於全民派錢。（ｃｗ）（ｚｚ）
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