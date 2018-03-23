《神州經脈》傳國家隊入市，ＣＤＲ新規或下月推，Ａ股挫３﹒４％

《經濟通通訊社２３日專訊》中美貿易戰爆發，全球避險情緒升溫，市場料Ａ股短期承壓。

受貿易戰陰霾影響，環球股市今早急挫，滬深股市開市即插水，上證綜合指數（滬綜指）低開２

﹒７８％，深綜指低開３﹒０９％，跌幅一路擴大，滬綜指午後更創出４﹒６８％跌幅，最低見

３１１０﹒６６點，尾盤跌幅收窄，全日仍挫３﹒３９％，報３１５２﹒７６點，創近一個半月

新低，全周累跌３﹒５８％。深成指挫４﹒０２％，報１０４３９﹒９９點，創業板資金外逃，

全日插水５﹒０２％，報１７２６﹒０２點。Ａ股交投大增，滬深兩市全日成交額６３５３億元

人民幣，較上日增加５０％。



＊傳「國家隊」入市買藍籌股＊



外電引述知情人士報道，中國國家相關資金今日入市干預，買入部分藍籌股，以避免股市跌

幅加劇。

知情人士稱，國家相關資金入市只是為了維護市場穩定，並非為了推高股價。相關資金今日

買入國壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）、中石化（００３８６）（滬：６０００２８）

等藍籌股。報道更指國家隊全天都進行了「維穩」操作，下午操作的力度加大。



＊據報ＣＤＲ新規最早下月底推＊



據路透旗下ＩＦＲ引述消息人士稱，ＣＤＲ新規可能最早在下個月底推出，所以第一批公司

可能最早在年中發行ＣＤＲ，中金公司和中信證券在負責此次發行相關事宜。

報道稱，阿里巴巴正在研究Ａ股市場發行ＣＤＲ的計劃，除了阿里之外，京東、騰訊

（００７００）、百度、搜狗等已在海外上市的公司也在計劃ＣＤＲ發行。

對於回歸Ａ股的消息，此前阿里方面回應指：「我們在去美國上市那一天就說過，只要條件

允許，我們就回來，這個想法沒有變化過。」



＊外交部：中國會奉陪到底，美方不要撿了芝麻丟西瓜＊



針對美國總統特朗普簽署備忘錄，基於３０１調查報告指令有關部門對中國採取限制措施。

中國外交部發言人華春瑩表示，白宮國家貿易委員會官員稱中方很難作出報復性決定，這種話顯

然是有些「夜郎自大」，錯判了形勢，也完全低估了中方捍衛自身合法利益的決心和能力，以及

美方為其任性妄為必須付出的代價。

她強調，中美經貿關係的本質是互利共贏的。美方通過大量進口源自中國的低成本勞動密集

型產品，大大降低了美國消費者的消費成本，提升了「消費者剩餘」，實際上是改善了美國消費

者的福利，在宏觀上也有利於美國抑制通貨膨脹。因此，無論從微觀層面還是宏觀層面，美方都

是大大受益的。美方執意推進３０１調查並公布所謂裁定，挑起貿易戰，無疑將首先直接損害美

國消費者、公司企業和金融市場的利益。

她表示，昨夜有關備忘錄簽署的消息一出，美三大股指立即全線下挫，這是金融市場對美方

有關錯誤政策和行動投出的不信任票，也從一個側面說明了國際社會對美方有關政策和舉動的魯

莽和危險性的擔憂。

至於中方是否會對美進行報復，中方的立場已經說得非常清楚，傳遞的信息也十分明確。來

而不往非禮也。我們會奉陪到底。希望美方認真嚴肅對待中方立場，理性慎重決策，不要撿了芝

麻丟了西瓜，既損人更害己。



＊環時指中國會迅速用限制美國大豆進口開展報復＊



美貿易戰一觸即發，美國總統特朗普簽署備忘錄，向價值至少５００億美元的中國商品徵收

關稅，中國商務部隨即反擊，將對自美進口部分產品加徵關稅務，涉及美對華約３０億美元出口

。

前摩根士丹利亞洲非執行主席史蒂芬．羅奇表示，中國宣布計劃對３０億美元美國商品徵收

關稅，考慮到美國的行動，中國的回應之溫和令人驚訝，這意味著未來可能會有更多的舉措。

環球時報總編胡錫進發微博稱，做事溫和守規矩的中國決不想打貿易戰，但敢戰才能止戰。

他表示，確信中國會迅速用限制美國大豆進口開展報復，美國豆農僅去年就向中國出口１３９億

美元，巴西等南美國家的豆農早就巴不得分掉美國人在中國的那一大塊蛋糕了。農業州是共和黨

的票倉，大豆是特朗普的門牙。中國第一仗就要堅決打掉特朗普的這顆門牙，讓他豁著嘴去見選

民。（ｂｉ）

