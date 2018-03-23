《經濟通通訊社２３日專訊》Ａ股市場午後跌幅擴大，滬綜指一度挫近４％，現挫
３﹒５％，報３１４８﹒２３點，滬深３００指數跌３﹒５％，深成指大跌４％。
上海Ｂ股、深圳Ｂ股同跌２﹒５％。（ｋｌ）
23/03/2018 13:33
【Ａ場震盪】滬綜指午後跌幅擴現挫３﹒５％，深成指大跌４％
《經濟通通訊社２３日專訊》Ａ股市場午後跌幅擴大，滬綜指一度挫近４％，現挫
３﹒５％，報３１４８﹒２３點，滬深３００指數跌３﹒５％，深成指大跌４％。
上海Ｂ股、深圳Ｂ股同跌２﹒５％。（ｋｌ）
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