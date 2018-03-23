  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/03/2018 11:59

【侵侵發窮惡】狂人出師震散全球股匯，或難逃Ｘｉ’ｓ　Ｈａｎｄ

　　《經濟通通訊社記者俞瑾２３日報道》「Ｉ’ｄ　ｄｒｏｐ　ａ　２５％　ｔａｘ　ｏｎ　
Ｃｈｉｎａ」，特朗普當年參選時的Ｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔ，隨著他周四（２２日）大筆簽署總
統備忘錄終於兌現。扣響對華貿易戰的槍聲，瞬即震散全球股匯市場－－道指急跌近３％、多隻
中概股挫逾５％、離岸人幣兌美元錄一個月最大跌幅、恆指今早低開逾千點、深滬股市大跌……
　　中美貿易戰尚未進入貼身肉搏，美股「死給你看」的６周最大跌幅表現似乎已令「狂人」出
師不利。分析就指，與面對中期選舉壓力的特朗普相比，剛通過修憲鞏固權力的習近平，早已對
美貿易戰伎倆瞭如指掌；中國除了有內需替代出口增長引擎的底氣，更有民族主義的背書。

＊美向至少５００億美元中國貨徵稅＊

　　備忘錄顯示，美國將向包括航天、信息、通信技術、機械等領域至少５００億美元的中國進
口商品徵收關稅，美國貿易代表辦公室將在１５天內提出具體徵稅產品清單，並提議徵收２５％
關稅。
　　中國商務部迅速祭出對美國鋼鋁、豬肉、水果、葡萄酒等１２８個稅項、總值約３０億美元
產品徵稅的報復清單，輕輕還以顏色。中國駐美大使館則揚言「如果美方執意打貿易戰，中方將
奉陪到底」。
　　中美貿易戰劍拔弩張，反映市場恐慌情緒的ＶＩＸ指數一度急升逾３３％，收市仍升３０％
，錄超過一個月最高。美股市場重型機械製造商Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ和飛機製造商波音，股
價急跌逾５％，３Ｍ、摩通、Ｇｏｏｇｌｅ等亦沽壓沉重。
　　
＊諮詢留緩衝，特重申視中國朋友＊

　　特朗普在掀開貿易戰戰幕之時，又再次展現軟硬兼施的商人本性。他稱，美國與中國的貿易
逆差失控高達５０４０億美元，而中國竊取知識產權的情況嚴重，今次簽署備忘錄只是許多貿易
行動的第一步（Ｆｉｒｓｔ　ｏｆ　Ｍａｎｙ）。另一方面，他又指，自己相當尊重習近平，「
我們有著強大的關係，我視他們（中國）為朋友。」
　　根據備忘錄條款，白宮需要在諮詢期後才可以真正對中國進口商品採取徵稅行動，這無疑將
令特朗普獲得經國會議員、行業人士游說而將貿易戰減碼的緩衝機會。
　　美國商務部長羅斯就表示，５００億美元只是「說明性的數字」，白宮正在擬定最終目標商
品清單將確定「確切的數字」，似暗示其中有討價還價空間。
　　他更預計，中國對美國作出的回應將是「有節制的」，因為「中國方面會深思熟慮和非常認
真，他們也知道，美國總統也是深思熟慮並且非常認真。」
　
＊美收入佔比逾一成，利豐萬洲挫＊

　　不過，全球股匯、商品市場的大幅波動已顯現貿易戰一旦全面開打的殺傷力。銅、鐵礦石等
大宗商品價格已盡顯疲態，澳元也受殃及大挫，紐約梅隆銀行就指，這可能是全球經濟放緩的早
期跡象。
　　行業方面，美國本土最直接的輸家恐怕是汽車、航空、重型設備、建築業等。Ｆｏｒｄ汽車
的底盤、Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ推土機的車身、波音飛機的機翼和紐約摩天大樓內部的鋼樑都
將變得更昂貴。
　　若以中國各行業對美國出口的敏感度排列，受影響最大的料為電子設備，之後依次為機械設
備、服裝製造、金屬製品、家具、化學製品、塑料橡膠製品、食品。
　　在貿易戰時間、規模尚無定論之時，交銀國際所指「抗拒嘗試接飛刀的英雄感」應暫為最佳
交易策略；申萬宏源亦稱，全球可能再次進入類似２月初的避險模式。
　　港股截至奉接近半日收市，１０％以上銷售收入來自美國的萬洲國際（００２８８）急跌近
８％，利豐（００４９４）挫９％。其餘同樣為美國收入佔比逾１０％、市值逾３０億美元的港
股公司還包括：敏華控股（０１９９９）、中芯國際（００９８１）、裕元集團（００５５１）
、鷹君（０００４１）、中國忠旺（０１３３３）、申洲國際（０２３１３）等。

＊或利「中國製造２０２５」計劃＊

　　中美究竟誰能最終勝出貿易戰？ＩＭＦ前副總裁朱民認為，美國對華出口的前五大產品都是
受到巨大的政策影響，例如飛機、原材料、農產品等；而中國對美出口的前五大產品，都是市場
化行為，例如製造業、機床設備、化工產品等。「因此談判的話，中國的報復比美國容易，從政
策來講，這也是一個很簡單的事實。」
　　中國駐美大使崔天凱在特朗普簽署備忘錄後強硬回應稱，「我們一定會反擊，我們會報復」
、「如果有人玩厲害的，我們就和他們玩厲害的。」
　　彭博社就發表題為「Ｉｓ　Ｔｒｕｍｐ　Ｐｌａｙｉｎｇ　Ｉｎｔｏ　Ｘｉ’ｓ　
Ｈａｎｄｓ？」的文章指，特朗普和中國開打貿易戰的後果可能適得其反，因習近平將借此向國
民展示自己面對西方「惡棍」，作為「中國利益堅定捍衛者」的角色。
　　在中國經濟增長的故事中，出口所佔角色愈來愈式微。國家統計局數據顯示，去年淨出口對
經濟貢獻率僅９﹒１％，遠低於消費支出的５８﹒８％。
　　分析還稱，美國加徵關稅的舉動，將為中國提供借口推遲開放市場，進而繼續推動「中國製
造２０２５」計劃，開發目前由西方主導的半導體、商用飛機、電動汽車等高端製造產業。
　　特朗普會否真的「搬起石頭砸自己的腳」？還是發惡之後見好就收？未來兩周勢成關鍵。

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道23/03/2018
【股王受壓】沈振盈：騰訊增長動力轉弱 股價穿400元機會大
國際動態23/03/2018
朱克伯格道歉 收緊fb取用限制
生財有道22/03/2018
【股王受壓】騰訊大股東擬售最多1.9億股 李偉傑：對股價造成額外壓力
生財有道22/03/2018
【美國加息】按揭經紀：今年P加不逾半厘 對樓市影響輕微
生財有道22/03/2018
【海航求存】賣產套現大佬紛接盤 洽購「中國亞馬遜」顯長袖善舞
生財有道22/03/2018
【美國加息】陳德霖：港匯或很快觸及7.85 港息將正常化
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
今天犧牲一棵樹 31
有種生活 NEW
【跟著小編去割菜】農門大開任採擷！8旬農夫：咪嘥嘢！ 2
辦公室政治 ． 潘少權
升一個平庸之人，老闆到底怎麼想？ 2
小薯茶水間 NEW
【向名人取經】返工返到唉聲嘆氣？袋好8大打氣金句！ 1
What's On
【運動新手裝備】打造全新Sport Style！20款注目春夏運動新品推介 1
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
股市將跌？
政是有心 ． 余君雋
叫「結束一黨專政」可以 想參選立法會是痴心妄想 10 新文章
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【趨勢決定商機】年輕人「宅、懶、短」 企業也要跟著變？ 3
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
假如美國發動貿易戰 1
香港街頭美食
【喚醒你的胃口】清新春日偶嚐素 編輯精選2間法、日素餐廳 2
健康解「迷」
【食得小心】飲五青汁降血糖不成，反傷脾胃？ 5
美女中醫 ． 譚莉英
簡單2招測試是否患上腦退化?食療枸杞肉絲湯聰腦安神 2
綠路閑人 ． lolo
跟電磁波共渡健康好人生 2
我要退休 ． 羅國森、曾智華
快樂退休—重溫「阿媽係女人」道理
女子愛財 ． 唐德玲
買派息的債券基金
健康大晒 NEW
【打工仔帶飯的法則】黃金營養比例必須知！隔夜餸翻叮有咩要注意 3
走肉廚房 ． Cathy Lee
【住家美味】香茜翡翠麵豉湯
星座命理
【升職都關星座事？】我要發圍！水瓶人馬暗藏事業心！ 2
陶冬天下 ． 陶冬
2018年，你的名字叫動盪
食療新意思 ． 陳沛思
【春分湯水】猴頭菇花生眉豆雞肉湯
有種生活 NEW
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】9個「地球上86.7%的人」都不知道的冷知識 4
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 17
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
小薯茶水間 NEW
【辭職都係因為你？】打工仔「求神拜佛」最想遠離的5種上司 6
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 5
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
健康解「迷」
【跑步6大錯】用口吸氣、步伐太大、運動後飲凍飲……通通唔得？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 5
健康Video
【人體也抽濕】袪濕更要固脾胃，一杯茶趕走春困 3
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
論盡中港台 ． 岑逸飛
【2018預測】戊戌狗年，月食修刑 7
玩樂好去處
【舊區穿梭】草根文化很迷人！用鐵閘做畫布訴說老店故事 3
What's On
【開箱評測！】Sony Mobile全新旗艦機Xperia XZ2及Xperia XZ2 Compact 1
產品簡介

【etnet x 香港理財月2018】賞你 「錢家有道」．餐具套裝 共100套

【DIVA Channel】賞睇《黃金花》

【DIVA Channel‧Wednesday Treat】賞 法國波爾多MOULIN HAUT LAROQUE紅酒

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊