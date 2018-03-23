【侵侵發窮惡】狂人出師震散全球股匯，或難逃Ｘｉ’ｓ　Ｈａｎｄ

《經濟通通訊社記者俞瑾２３日報道》「Ｉ’ｄ ｄｒｏｐ ａ ２５％ ｔａｘ ｏｎ

Ｃｈｉｎａ」，特朗普當年參選時的Ｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔ，隨著他周四（２２日）大筆簽署總

統備忘錄終於兌現。扣響對華貿易戰的槍聲，瞬即震散全球股匯市場－－道指急跌近３％、多隻

中概股挫逾５％、離岸人幣兌美元錄一個月最大跌幅、恆指今早低開逾千點、深滬股市大跌……

中美貿易戰尚未進入貼身肉搏，美股「死給你看」的６周最大跌幅表現似乎已令「狂人」出

師不利。分析就指，與面對中期選舉壓力的特朗普相比，剛通過修憲鞏固權力的習近平，早已對

美貿易戰伎倆瞭如指掌；中國除了有內需替代出口增長引擎的底氣，更有民族主義的背書。



＊美向至少５００億美元中國貨徵稅＊



備忘錄顯示，美國將向包括航天、信息、通信技術、機械等領域至少５００億美元的中國進

口商品徵收關稅，美國貿易代表辦公室將在１５天內提出具體徵稅產品清單，並提議徵收２５％

關稅。

中國商務部迅速祭出對美國鋼鋁、豬肉、水果、葡萄酒等１２８個稅項、總值約３０億美元

產品徵稅的報復清單，輕輕還以顏色。中國駐美大使館則揚言「如果美方執意打貿易戰，中方將

奉陪到底」。

中美貿易戰劍拔弩張，反映市場恐慌情緒的ＶＩＸ指數一度急升逾３３％，收市仍升３０％

，錄超過一個月最高。美股市場重型機械製造商Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ和飛機製造商波音，股

價急跌逾５％，３Ｍ、摩通、Ｇｏｏｇｌｅ等亦沽壓沉重。



＊諮詢留緩衝，特重申視中國朋友＊



特朗普在掀開貿易戰戰幕之時，又再次展現軟硬兼施的商人本性。他稱，美國與中國的貿易

逆差失控高達５０４０億美元，而中國竊取知識產權的情況嚴重，今次簽署備忘錄只是許多貿易

行動的第一步（Ｆｉｒｓｔ ｏｆ Ｍａｎｙ）。另一方面，他又指，自己相當尊重習近平，「

我們有著強大的關係，我視他們（中國）為朋友。」

根據備忘錄條款，白宮需要在諮詢期後才可以真正對中國進口商品採取徵稅行動，這無疑將

令特朗普獲得經國會議員、行業人士游說而將貿易戰減碼的緩衝機會。

美國商務部長羅斯就表示，５００億美元只是「說明性的數字」，白宮正在擬定最終目標商

品清單將確定「確切的數字」，似暗示其中有討價還價空間。

他更預計，中國對美國作出的回應將是「有節制的」，因為「中國方面會深思熟慮和非常認

真，他們也知道，美國總統也是深思熟慮並且非常認真。」



＊美收入佔比逾一成，利豐萬洲挫＊



不過，全球股匯、商品市場的大幅波動已顯現貿易戰一旦全面開打的殺傷力。銅、鐵礦石等

大宗商品價格已盡顯疲態，澳元也受殃及大挫，紐約梅隆銀行就指，這可能是全球經濟放緩的早

期跡象。

行業方面，美國本土最直接的輸家恐怕是汽車、航空、重型設備、建築業等。Ｆｏｒｄ汽車

的底盤、Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ推土機的車身、波音飛機的機翼和紐約摩天大樓內部的鋼樑都

將變得更昂貴。

若以中國各行業對美國出口的敏感度排列，受影響最大的料為電子設備，之後依次為機械設

備、服裝製造、金屬製品、家具、化學製品、塑料橡膠製品、食品。

在貿易戰時間、規模尚無定論之時，交銀國際所指「抗拒嘗試接飛刀的英雄感」應暫為最佳

交易策略；申萬宏源亦稱，全球可能再次進入類似２月初的避險模式。

港股截至奉接近半日收市，１０％以上銷售收入來自美國的萬洲國際（００２８８）急跌近

８％，利豐（００４９４）挫９％。其餘同樣為美國收入佔比逾１０％、市值逾３０億美元的港

股公司還包括：敏華控股（０１９９９）、中芯國際（００９８１）、裕元集團（００５５１）

、鷹君（０００４１）、中國忠旺（０１３３３）、申洲國際（０２３１３）等。



＊或利「中國製造２０２５」計劃＊



中美究竟誰能最終勝出貿易戰？ＩＭＦ前副總裁朱民認為，美國對華出口的前五大產品都是

受到巨大的政策影響，例如飛機、原材料、農產品等；而中國對美出口的前五大產品，都是市場

化行為，例如製造業、機床設備、化工產品等。「因此談判的話，中國的報復比美國容易，從政

策來講，這也是一個很簡單的事實。」

中國駐美大使崔天凱在特朗普簽署備忘錄後強硬回應稱，「我們一定會反擊，我們會報復」

、「如果有人玩厲害的，我們就和他們玩厲害的。」

彭博社就發表題為「Ｉｓ Ｔｒｕｍｐ Ｐｌａｙｉｎｇ Ｉｎｔｏ Ｘｉ’ｓ

Ｈａｎｄｓ？」的文章指，特朗普和中國開打貿易戰的後果可能適得其反，因習近平將借此向國

民展示自己面對西方「惡棍」，作為「中國利益堅定捍衛者」的角色。

在中國經濟增長的故事中，出口所佔角色愈來愈式微。國家統計局數據顯示，去年淨出口對

經濟貢獻率僅９﹒１％，遠低於消費支出的５８﹒８％。

分析還稱，美國加徵關稅的舉動，將為中國提供借口推遲開放市場，進而繼續推動「中國製

造２０２５」計劃，開發目前由西方主導的半導體、商用飛機、電動汽車等高端製造產業。

特朗普會否真的「搬起石頭砸自己的腳」？還是發惡之後見好就收？未來兩周勢成關鍵。

