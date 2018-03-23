《日入而息》騰訊被沽加貿易戰夾擊港股跌千點，ＣＤＲ快速推進

《今天重點》﹡特朗普簽署備忘錄向５００億美元中國商品徵關稅；中國反擊擬對自美國進

口３０億美元產品加徵關稅

﹡富瑞表示大股東沽貨對騰訊（００７００）增長潛力無負面啟示；沈振盈稱

騰訊增長動力轉弱，股價穿４００元機會大

﹡傳國家隊入市，據報ＣＤＲ新規最早下月底推，首批公司年中回歸Ａ股

ＣＤＲ新規或下月推，Ａ股挫３﹒４％

﹡啟德住宅地下周四起招標，市場估值達２３５億元；



《即日市況》﹡港股挫７６１點收３０３０９穿百天線成交２８３４億



《深滬股市》﹡貿易戰開打，滬綜指全日挫３﹒３９％，黃金避險股揚



《美元匯價》﹡貿易戰似箭在弦，美元弱勢持續；歐元最新報１﹒２３３７╱３８，日圓最

新報１０４﹒９９╱００



《公司業績》﹡中國財險（２３２８）去年淨利潤１９８億人幣，派息０﹒３３８元；財險

去年綜合成本率及賠付率均錄下降

﹡中遠海運國際（００５１７）全年賺３﹒６億元，升約五成，派息１２仙

﹡中鋁（０２６００）去年多賺２﹒７倍至１３﹒８億元人民幣，不派息

﹡太平（００９６６）去年多賺２７％至６１億元，息１０仙

﹡洛玻（０１１０８）去年多賺近７９％至約２０５７萬元人民幣，不派息

﹡海螺水泥（００９１４）年賺１５８﹒５億元人民幣，升近８６％息

１﹒２元

﹡慶鈴汽車（０１１２２）去年度賺近５億元人民幣，升３﹒２％，息１６分

﹡忠旺（０１３３３）去年度賺３５﹒３億元人民幣，升２３％，息１５港仙

﹡海豐（０１３０８）全年盈利１﹒９億美元，升５３﹒６％，息２０港仙

﹡龍湖（００９６０）去年度多賺３７﹒６％，連特別息共５５﹒８分；龍湖

全年核心溢利升２６％，毛利率增至３３﹒９％

﹡建滔化工（００１４８）去年度賺５５﹒９億元，升１１﹒３％，息１元

﹡建滔積層板（０１８８８）去年度賺３７﹒６億元，跌１３﹒４％，派息

５２﹒６仙

﹡中國生物製藥（０１１７７）去年多賺３３％，末期息２仙兩送一紅股

﹡中國飛機租賃（０１８４８）全年盈利７﹒３億元，升１５％，息４２仙

﹡天瑞集團（０１２５２）去年度賺１０億元人民幣，升２﹒４倍，不派息

﹡北汽（０１９５８）全年賺２２﹒５億元元人民幣，跌６５％，息１０分

﹡鴻騰（０６０８８）去年多賺７％報１﹒８億美元，息５﹒５港仙

﹡有線寬頻（０１０９７）全年虧損擴至３﹒６億元，不派息

﹡海螺創業（００５８６）去年多賺約８３％至近１６５億元人民幣

﹡雷士照明（０２２２２）全年純利增近１﹒１倍，末期息維持１仙

﹡潤燃（０１１９３）去年盈利增１１％至３６﹒５４億元，派息４０仙

﹡連達科技（００８８９）全年純利升９６﹒５％至４３０９萬元，息

０﹒０２２元

﹡綠景中國（０００９５）全年多賺２９％至１０億元人幣，末期股息５港仙

﹡博雅互動（００４３４）全年純利升１５﹒１％至２﹒４億元人幣，不派息

﹡恆大健康（００７０８）純利升５﹒９４倍，不派息

﹡新華製藥（００７１９）去年多賺７１％至２億元人民幣，派息０﹒０５元

﹡天福（０６８６８）全年純利升４７％至２﹒４億元人民幣，派息０﹒１４

港元

﹡中國建材（０３３２３）純利升逾２倍至３２億元人民幣，末期息０﹒１元

﹡渝太地產（０００７５）純利跌８５％至５４７６萬，派末期息１仙

﹡中材股份（０１８９３）全年純利升２倍至１７﹒５億元人民幣

﹡方正控股（０４１８）去年純利升１﹒２３倍，不派息



《公司資訊》﹡海航投資擬重組收購實控人旗下醫療業務，另換ＣＥＯ；香港國際建投

（００６８７）控股股東擬轉讓持股予另一附屬

﹡新華教育（０２７７９）超購近３２倍，一手中籤率７０％

﹡石四藥集團（０２００５）血液濾過置換液取得生產註冊批件

﹡英記茶莊（０８２４１）今招股，入場費約２７２７元；未來計劃於銅鑼灣

沙田元朗開設新零售店

﹡百盛集團（０３３６８）附屬獲確認斥２億元人民幣收購江蘇無錫物業

﹡新福港（０１４４７）中標房委會鑽石山項目工程合約總值３７﹒４億

﹡數字王國（００５４７）近３億元購虛擬實境硬件業務近６７％股權

﹡藍鼎國際（００５８２）「濟州神話世界」盛大開幕

﹡報道指美團最快今年來港上市，要求至少６００億美元估值

﹡道和環球（００９１５）曾俊豪辭任總裁

﹡建滔（００１４８）張國榮稱不憂慮中美貿易戰開打，現階段無意分拆地產

業務



《國企紅籌》﹡中國太平（００９６６）去年境內壽險新業務價值增長４９﹒６％；年初銷

售表現對ＮＶＢ影響微，冀派息水平穩定

﹡國壽（０２６２８）利率於高位震盪，投資以固定收益為主，Ａ股及港股市

盈率低；保費負增長低於行業，料市場份額不會大變

﹡中信證券（０６０３０）ＣＤＲ若落實，香港亦會便利

﹡北京汽車（０１９５８）擬向控股股東出售資產

﹡中遠海運（００５１７）中美貿易戰今年影響微，有信心控匯兌問題



《神州民企》﹡京信通信（０２３４２）電信商降資本開支，冀以網絡優化業務減低影響

﹡金山（０３８８８）不排除分拆金山雲上市，騰訊表現不代表行業轉差

﹡網龍（００７７７）今年推出五款遊戲，料遊戲收入錄雙位數增長

﹡新奧能源（０２６８８）今年目標銷氣量增長至少２０％

﹡摩比（００９４７）中國５Ｇ採用非獨立主網策略，不影響天線銷售

﹡旭輝控股（００８８４）發行最多３５億元人民幣非公開發行公司債券

﹡美東汽車（０１２６８）今明兩年增１１店，料新店銷售雙位數增長

﹡華潤鳳凰（０１５１５）為山東泰安醫院提供運營及管理服務

﹡龍湖地產（００９６０）擬改名「龍湖集團」；今年銷售目標２０００億元

人民幣，推約５萬間長租公寓；龍湖主力在售項目１１１個，竣工面積

９９４萬平方米；改名不是為分拆業務，暫不會於香港增加土儲

﹡中國澱粉（０３８３８）附屬斥９４７０萬元人民幣訂９份設備採購合約



《中國要聞》﹡中證監據稱禁債券型基金在建倉期內超配同業存單；時機成熟會積極推動獨

角獸項目落實；修改行政許可實施程序規定４月２３日實行

﹡科技部公布去年獨角獸名單，螞蟻金服估值排首位

﹡人行暫停逆回購，全周淨回籠３２００億元

﹡北京限制四環內各類用地調整建商品住宅

﹡科技部表示太原、桂林、深圳將建可持續發展創新示範區

﹡上交所副理事長表示擁抱新經濟是經濟行穩致遠必由之路

﹡上海４月起上調最低工資標準，月薪最低２４２０元人民幣；上海發行試行

指引，強化ＡＢＳ存續期信用風險管理

﹡中國商務部表示中方絕不害怕貿易戰，希望美方懸崖勒馬

﹡日本將對中國及南韓部分鋼鐵產品徵收反傾銷關稅；日本經濟產業大臣將與

美國就貿易問題進行密切溝通

﹡報道指中國商務部將會堅決出手應對美國限制性措施

﹡滬深交易所表示港股通３月３０日暫停４月９日重開

﹡上期能源完成香港ＡＴＳ註冊；上期能源公布原油期貨合約上市掛牌基準價

﹡賈躍亭稱法拉第未來獲１５億美元融資，部分員工回巢

﹡外匯局表示２月中國外匯市場總成交９﹒４３萬億元人民幣



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒７％，報１０８２３﹒３３點



《其他消息》﹡政府決定向預算案中未能受惠之成年港人派４０００元

﹡陳茂波稱４０００是較合適的金額，羅致光稱望下年可發放

﹡毛孟靜稱政府派錢４０００是「補鑊」非「補漏」

﹡楊岳橋稱不反對派錢，是次補漏反映預算案諮詢不足；未見政府有意解決長

遠問題，傾向投反對票

﹡工聯會表示財爺自討苦吃，應一早採納全民派錢方案

﹡民建聯表示派錢回應了還富於民的訴求，望政府汲取經驗

﹡自由黨歡迎政府措施，望有關市民留港消費

﹡經民聯指支持政府在長遠規劃後關顧民生

﹡田北辰稱一開先例後患無窮，如何收科無眼睇

﹡區諾軒指支持派錢但認為安排畫蛇添足

﹡民主派促公眾諮詢，建制派批有人危言聳聽

﹡憂影響言論創作自由，逾４０人及團體聯署反對倉促立法

﹡聶德權稱只要市民尊重國歌，就毋須擔心誤墮法網；本地立法後對創作會有

合理的限制；有否刑罰需看動機，看不到球迷奇遇記觸犯條文

﹡劉中健將接替鄭發出任金管局助理總裁（貨幣管理）

﹡銀公表示對環球經濟體系有影響，料市場陸續出現波動

﹡金管局表示第四季末儲值支付工具交易額按季升１２％；首兩月信貸增幅中

雙位數，２月份增幅回落；貿易戰定對本港有影響，難判斷港息上升時間；

第四季信用卡交易額按年增加９﹒４％

﹡市建局崇慶里╱桂香街重建項目獲授權進行

﹡差估署表示今明兩年私人住宅落成量共３﹒８５萬伙；今明兩年私人寫字樓

新供應約４３﹒３萬平米

﹡深股通全日賣盤超買盤，流出２﹒７９億元；滬股通全日賣盤超買盤，流出

１３﹒３３億元

﹡中原城市領先指數按周升１﹒８６％

﹡美聯物業表示去年空置率將由３﹒７％跌至僅３％；無懼加息貿易戰，周末

預約睇樓仍升５﹒７％

﹡啟德１Ｆ區１號地皮下周四起招標

﹡高鐵香港段竣工，列車命名「動感號」料９月通車

﹡報道指「國家隊」今日入市買藍籌股，避免股市跌幅加劇

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