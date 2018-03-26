《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３５３３．２０ 跌 ４２４．６９點╱１．７７％
標普５００ ２５８８．２６ 跌 ５５．４３點╱２．１０％
納斯達克 ６９９２．６７ 跌 １７４．０１點╱２．４３％
倫敦富時１００ ６９２１．９４ 跌 ３０．６５點╱０．４４％
法蘭克福ＤＡＸ １１８８６．３１ 跌 ２１３．７７點╱１．７７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５０９５．２２ 跌 ７１．９９點╱１．３９％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０４．８２，歐元兌美元１．２３５６
26/03/2018 08:02
《日出而作》美股匯上周齊跌油價上升，國藥業績勝預期中石化遜色
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３５３３．２０ 跌 ４２４．６９點╱１．７７％
標普５００ ２５８８．２６ 跌 ５５．４３點╱２．１０％
納斯達克 ６９９２．６７ 跌 １７４．０１點╱２．４３％
倫敦富時１００ ６９２１．９４ 跌 ３０．６５點╱０．４４％
法蘭克福ＤＡＸ １１８８６．３１ 跌 ２１３．７７點╱１．７７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５０９５．２２ 跌 ７１．９９點╱１．３９％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０４．８２，歐元兌美元１．２３５６
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