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26/03/2018 11:18

平保急跌內銀無力，港股三萬關再受考驗，挫２７６點報３００３２

　　《經濟通通訊社２６日專訊》平保（０２３１８）急跌，內銀無力，港股三萬關再受考驗，
挫２７６點或０﹒９１％，最新報３００３２，主板成交５９４﹒６５億元。港股今早窄幅低開
４２點報３０２６７。
　　平保現價跌３﹒０８％，報８１﹒８５元，穿百天線（約８２﹒８８元），成交約３７８１
萬股，涉資３１﹒５０億元。Ａ股現價６８﹒２３元人民幣跌２﹒９４％，成交４３﹒５７億元
人民幣，涉及６２９７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價３﹒３６％。
　　上證綜合指數報３１０５﹒８２，跌４６﹒９４點或跌１﹒４９％，成交１２１５﹒４８億
元人民幣。國指亦走低１７５點報１１９５２。　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國神華（０１０８８）　　　１９﹒１６元　　　跌５﹒３８％
　　中國平安（０２３１８）　　　８１﹒８５元　　　跌３﹒０８％
　　中國移動（００９４１）　　　６９﹒７０元　　　跌１﹒５５％
　　中國銀行（０３９８８）　　　　４﹒１６元　　　跌１﹒４２％
　　建設銀行（００９３９）　　　　８﹒００元　　　跌１﹒１１％

　　匯豐控股（００００５）　　　７４﹒０５元　　　跌０﹒８０％
　　騰訊控股（００７００）　　４１６﹒８０元　　　跌０﹒７６％
　　港交所　（００３８８）　　２５６﹒４０元　　　跌０﹒１６％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６６﹒２５元　　　升０﹒３０％
　　舜宇光學（０２３８２）　　１５４﹒３０元　　　升１﹒７１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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