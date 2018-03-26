平保急跌內銀無力，港股三萬關再受考驗，挫２７６點報３００３２

《經濟通通訊社２６日專訊》平保（０２３１８）急跌，內銀無力，港股三萬關再受考驗，

挫２７６點或０﹒９１％，最新報３００３２，主板成交５９４﹒６５億元。港股今早窄幅低開

４２點報３０２６７。

平保現價跌３﹒０８％，報８１﹒８５元，穿百天線（約８２﹒８８元），成交約３７８１

萬股，涉資３１﹒５０億元。Ａ股現價６８﹒２３元人民幣跌２﹒９４％，成交４３﹒５７億元

人民幣，涉及６２９７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價３﹒３６％。

上證綜合指數報３１０５﹒８２，跌４６﹒９４點或跌１﹒４９％，成交１２１５﹒４８億

元人民幣。國指亦走低１７５點報１１９５２。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國神華（０１０８８） １９﹒１６元 跌５﹒３８％

中國平安（０２３１８） ８１﹒８５元 跌３﹒０８％

中國移動（００９４１） ６９﹒７０元 跌１﹒５５％

中國銀行（０３９８８） ４﹒１６元 跌１﹒４２％

建設銀行（００９３９） ８﹒００元 跌１﹒１１％



匯豐控股（００００５） ７４﹒０５元 跌０﹒８０％

騰訊控股（００７００） ４１６﹒８０元 跌０﹒７６％

港交所 （００３８８） ２５６﹒４０元 跌０﹒１６％

友邦保險（０１２９９） ６６﹒２５元 升０﹒３０％

舜宇光學（０２３８２） １５４﹒３０元 升１﹒７１％

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