騰訊夾高港股倒升４１點報３０３５０，期指更漲約２００點

《經濟通通訊社２６日專訊》騰訊（００７００）夾高，帶動港股氣氛轉好，由今早最多跌

３１４點低見２９９９５點，現時卻跌幅全消，最新倒升４１點報３０３５０，主板成交

１０５９﹒６５億元。

即月期指更漲２０３點報３０３５０。

上證綜合指數報３１２８﹒０１，跌２４﹒７５點或跌０﹒７９％，成交２０１１﹒８１億

元人民幣。國指跌幅亦見收窄，現微軟３０點報１２０９７。

騰訊今早低見４１２﹒４元獲買盤支持，現價升１﹒１４％，報４２４﹒８元；成交約３１

７５萬股，涉資１３２﹒６１億元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

銀河娛樂（０００２７） ７２﹒０５元 升３﹒３７％

舜宇光學（０２３８２） １５６﹒５０元 升３﹒１６％

碧桂園 （０２００７） １６﹒０２元 升３﹒０９％

中石化 （００３８６） ６﹒７７元 升２﹒７３％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒００元 升１﹒４４％



港交所 （００３８８） ２５９﹒８０元 升１﹒１７％

騰訊控股（００７００） ４２４﹒８０元 升１﹒１４％

建設銀行（００９３９） ８﹒０７元 跌０﹒２５％

中國平安（０２３１８） ８３﹒２０元 跌１﹒４８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｍｌ）

