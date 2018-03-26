中美貿易有望停戰，港股抽升１０５點報３０４１５，騰訊漲２％

《經濟通通訊社２６日專訊》中美貿易有望停戰，港股表現顯著回勇，現更抽升１０５點或

升０﹒３５％，最新報３０４１５，主板成交１１３１﹒２０億元。

美國財長努欽接受訪問時表示，樂觀地認為美國能與中國達成協議，令最終美國不必向至少

總值５００億美元的進口中國產品徵收關稅。

他表示，正與中國進行富有成果的對話，兩國同意一定程度上減少美國貿易逆差，並嘗試就

公平貿易達成共識，令雙方能夠開放市場、降低關稅並停止強制性技術轉讓，對於最終達成協議

保持謹慎樂觀。

即月期指最新更飆３００點，報３０４４７。另一方面，道瓊斯３０指數期貨最新漲１８２

點或０﹒７９％，報２３７９４。美國標普５００期貨亦走高近１％報２６２３。

騰訊（００７００）漲２％，報４２７﹒６元；成交約３５５８萬股，涉資１４８﹒９５億

元。

而上證綜合指數報３１３３﹒７２，跌１９﹒０４點或跌０﹒６０％，成交２１５９﹒１０

億元人民幣。國指僅軟１６點報１２１１２。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ４２７﹒６０元 升１﹒８１％

港交所 （００３８８） ２６０﹒００元 升１﹒２５％

中石化 （００３８６） ６﹒７９元 升３﹒０３％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒１５元 升１﹒６７％

舜宇光學（０２３８２） １５６﹒５０元 升３﹒１６％

中國移動（００９４１） ７０﹒３０元 跌０﹒７１％

匯豐控股（００００５） ７４﹒５５元 跌０﹒１３％

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