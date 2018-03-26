港股窄幅低開４２點報３０２６７，國指揚１５點

《經濟通通訊社２６日專訊》美國股市周五（２３日）大跌，道指兩日來插逾千點，因投資

者擔心中美可能爆發貿易戰，在周末前減少風險資產持倉。

道指收跌４２４點或１﹒８％，報２３５３３點；標普５００指數收挫５５點或２﹒１％，

至２５８８點。納指收低１７４點或２﹒４％，至６９９２點。

港股夜期上周五收報３００５４點，跌９３點，低水２５５點。ＡＤＲ港股比例指數報

２９９１５點，較港收市跌１﹒３２點。

港股今早窄幅低開４２點或０﹒１４％，報３０２６７點。國指窄幅高開１５點或

０﹒１３％，報１２１４３點。

油價一度突破７０美元，中石化（００３８６）升３﹒４９％，報６﹒８２元，暫表現最佳

藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７４﹒０５元 下跌０﹒８０％

港交所 （００３８８） ２５５﹒００元 下跌０﹒７０％

騰訊控股（００７００） ４１９﹒４０元 下跌０﹒１４％

建設銀行（００９３９） ８﹒０９元 無升跌

中國移動（００９４１） ７０﹒１５元 下跌０﹒９２％

友邦保險（０１２９９） ６６﹒０５元 無升跌

工商銀行（０１３９８） ６﹒６５元 無升跌

中國平安（０２３１８） ８４﹒６０元 上升０﹒１８％

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