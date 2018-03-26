  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/03/2018 16:38

《盤後部署》港股續由貿易戰消息主導，料受制廿天線

　　《經濟通通訊社２６日專訊》港股繼續受貿易戰消息牽扯而波動，今早一度跌逾３００點後
尾市見反彈。由於美國股市周五（２３日）大跌，道指收跌４２４點或１﹒８％、標普５００指
數收挫５５點或２﹒１％、納指收低１７４點或２﹒４％，令港股今早跟隨低開４２點報
３０２６７點，之後由於騰訊（００７００）、萬洲（００２８８）、神華（０１０８８）、平
保（０２３１８）偏軟，港股一度滑落３１４點低見２９９９５點。不過，午後由於傳出中美貿
易戰有望暫停的利好消息，港股倒升，最終全日以最高位３０５４８點收市，升２３９點或
０﹒７９％，高低位波幅達５５３點。主板成交１４１０﹒９７億元。
　　國指升６９點或０﹒５７％，報１２１９７點，滬指跌１９點或０﹒６％，報３１３３點。

＊美國財長努欽：對中美解決關稅議題感樂觀＊

　　上周，美國總統特朗普指示美國財長努欽，制訂限制中國在美投資的細節。努欽最新對外媒
表示，對於美國與中國達成貿易協議，解決開徵關稅議題感到樂觀，令最終美國不必向至少總值
５００億美元的進口中國產品徵收關稅。他表示，正與中國進行富有成果的對話，兩國同意一定
程度上減少美國貿易逆差，並嘗試就公平貿易達成共識，令雙方能夠開放市場、降低關稅並停止
強制性技術轉讓。
　　市場走勢顯然受貿易戰消息左右，資金取態完全受有關消息的牽扯，因為即月期指於消息傳
出後一度飆近４００點，而道瓊斯３０指數期貨及美國標普５００期貨亦走高，預計今晚美股有
望反彈，而近日環球市場緊張氣氛將得以暫時紓緩。

＊觀望內銀股放榜，騰訊４３８﹒６元阻力大＊

　　本周亦是港股內銀股放榜的日子，農行（０１２８８）今日公布業績，建行（００９３９）
、工行（０１３９８）明天（２７日）派成績表，而中行（０３９８８）亦於本月２９日公布業
績。不過，由於市況未明朗，投資者或計劃實現好消息出貨，內銀股受壓下將帶動港股下壓。
　　至於重磅股騰訊由於上周五裂口低開，預料短期內４３８﹒６元為大阻力位。騰訊向上動力
成疑，港股短期亦難有動力走上，預期恆指短期受制於廿天線（約３１００３點），只會沿著百
天線（約３０３９７點）波動。（ｆｆ）

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下26/03/2018
【石油人民幣】「中國版」原油期貨終上線　助增油市定價權
剖析天下26/03/2018
【侵侵發窮惡】努欽或赴京斡旋　To do list含開放市場
剖析天下26/03/2018
【侵侵發窮惡】中國出口術反擊顯效　華府或啟「落地還錢」談判
生財有道26/03/2018
【百獸回朝】科技巨企表態回A 分析料獨角獸短期內不會爭相上市
興證快訊26/03/2018
業績高峰期
國際動態26/03/2018
美百萬人示威 促加強槍管
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
今天犧牲一棵樹 31
政是有心 ． 余君雋
叫「結束一黨專政」可以 想參選立法會是痴心妄想 17
小薯茶水間 NEW
【向名人取經】返工返到唉聲嘆氣？袋好8大打氣金句！ 4
健康大晒 NEW
【打工仔帶飯的法則】黃金營養比例必須知！隔夜餸翻叮有咩要注意 6
辦公室政治 ． 潘少權
升一個平庸之人，老闆到底怎麼想？ 3
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】酒店的床尾為什麼要放「非常沒用的一塊布」? 3
走肉廚房 ． Cathy Lee
【住家美味】香茜翡翠麵豉湯 4
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
股市將跌？
美女中醫 ． 譚莉英
簡單2招測試是否患上腦退化?食療枸杞肉絲湯聰腦安神 3
What's On
【逛街好去處】銅鑼灣血拼指南！7大全新人氣日本品牌旗艦店 1
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【趨勢決定商機】年輕人「宅、懶、短」 企業也要跟著變？ 3
女子愛財 ． 唐德玲
買派息的債券基金
星座命理
【升職都關星座事？】我要發圍！水瓶人馬暗藏事業心！ 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
營養師推介！4款護眼的超級食物 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
快樂退休—重溫「阿媽係女人」道理
陶冬天下 ． 陶冬
2018年，你的名字叫動盪
論盡中港台 ． 岑逸飛
李嘉誠的所謂「退休」 5
打工秘笈
【裸辭要三思】走定唔走？轉工前必須考慮的4大重點 2
綠路閑人 ． lolo
跟電磁波共渡健康好人生 2
香港街頭美食
【繽紛復活節】16款編輯推薦！復活節主題美食、下午茶、任食Brunch攻略
有種生活 NEW
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】9個「地球上86.7%的人」都不知道的冷知識 4
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 17
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
小薯茶水間 NEW
【辭職都係因為你？】打工仔「求神拜佛」最想遠離的5種上司 6
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 5
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
健康解「迷」
【跑步6大錯】用口吸氣、步伐太大、運動後飲凍飲……通通唔得？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
What's On
【開箱評測！】Sony Mobile全新旗艦機Xperia XZ2及Xperia XZ2 Compact 1
健康Video
【人體也抽濕】袪濕更要固脾胃，一杯茶趕走春困 3
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
玩樂好去處
【舊區穿梭】草根文化很迷人！用鐵閘做畫布訴說老店故事 3
立會透視鏡 ． 馬天娜
姚松炎輸甚麼？ 7
食療新意思 ． 陳沛思
【溫補陽氣】蟲草花淮山蓮藕栗子豬骨湯 1
我家私房菜 ． 韋太
【不再黑黢黢】無錫骨 3
產品簡介

【etnet x 香港理財月2018】賞你 「錢家有道」．餐具套裝 共100套

【etnet Bonus賞你】淘大商場‧TinBot™鐵寶奇盒x喜喜冰室「喜喜鐵寶」

【DIVA Channel‧Wednesday Treat】賞 法國波爾多MOULIN HAUT LAROQUE紅酒

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊