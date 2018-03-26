《盤後部署》港股續由貿易戰消息主導，料受制廿天線

《經濟通通訊社２６日專訊》港股繼續受貿易戰消息牽扯而波動，今早一度跌逾３００點後

尾市見反彈。由於美國股市周五（２３日）大跌，道指收跌４２４點或１﹒８％、標普５００指

數收挫５５點或２﹒１％、納指收低１７４點或２﹒４％，令港股今早跟隨低開４２點報

３０２６７點，之後由於騰訊（００７００）、萬洲（００２８８）、神華（０１０８８）、平

保（０２３１８）偏軟，港股一度滑落３１４點低見２９９９５點。不過，午後由於傳出中美貿

易戰有望暫停的利好消息，港股倒升，最終全日以最高位３０５４８點收市，升２３９點或

０﹒７９％，高低位波幅達５５３點。主板成交１４１０﹒９７億元。

國指升６９點或０﹒５７％，報１２１９７點，滬指跌１９點或０﹒６％，報３１３３點。



＊美國財長努欽：對中美解決關稅議題感樂觀＊



上周，美國總統特朗普指示美國財長努欽，制訂限制中國在美投資的細節。努欽最新對外媒

表示，對於美國與中國達成貿易協議，解決開徵關稅議題感到樂觀，令最終美國不必向至少總值

５００億美元的進口中國產品徵收關稅。他表示，正與中國進行富有成果的對話，兩國同意一定

程度上減少美國貿易逆差，並嘗試就公平貿易達成共識，令雙方能夠開放市場、降低關稅並停止

強制性技術轉讓。

市場走勢顯然受貿易戰消息左右，資金取態完全受有關消息的牽扯，因為即月期指於消息傳

出後一度飆近４００點，而道瓊斯３０指數期貨及美國標普５００期貨亦走高，預計今晚美股有

望反彈，而近日環球市場緊張氣氛將得以暫時紓緩。



＊觀望內銀股放榜，騰訊４３８﹒６元阻力大＊



本周亦是港股內銀股放榜的日子，農行（０１２８８）今日公布業績，建行（００９３９）

、工行（０１３９８）明天（２７日）派成績表，而中行（０３９８８）亦於本月２９日公布業

績。不過，由於市況未明朗，投資者或計劃實現好消息出貨，內銀股受壓下將帶動港股下壓。

至於重磅股騰訊由於上周五裂口低開，預料短期內４３８﹒６元為大阻力位。騰訊向上動力

成疑，港股短期亦難有動力走上，預期恆指短期受制於廿天線（約３１００３點），只會沿著百

天線（約３０３９７點）波動。（ｆｆ）

