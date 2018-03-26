【貿易開戰】美國財長：特朗普不怕與中國打貿易戰

《經濟通通訊社２６日專訊》美國財長努欽表示，雖然中國威脅要對美國關稅計劃實施報復

，但總統特朗普並不打算退讓、亦不擔心開打貿易戰。

他稱，目前正忙於推進關稅計劃，雖然認為美國能與中國就一些問題達成協議，但不會因此

叫停關稅，除非最終能達成一份特朗普認為可以接受的協議。（ｍｎ）

