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26/03/2018 08:35

【貿易開戰】美國財長：特朗普不怕與中國打貿易戰

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國財長努欽表示，雖然中國威脅要對美國關稅計劃實施報復
，但總統特朗普並不打算退讓、亦不擔心開打貿易戰。
　　他稱，目前正忙於推進關稅計劃，雖然認為美國能與中國就一些問題達成協議，但不會因此
叫停關稅，除非最終能達成一份特朗普認為可以接受的協議。（ｍｎ）

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