【貿易開戰】美財長：有望與中國就貿易戰簽訂停戰協議

《經濟通通訊社２６日專訊》美國財長努欽接受訪問時表示，樂觀地認為美國能與中國達成

協議，令最終美國不必向至少總值５００億美元的進口中國產品徵收關稅。

他表示，正與中國進行富有成果的對話，兩國同意一定程度上減少美國貿易逆差，並嘗試就

公平貿易達成共識，令雙方能夠開放市場、降低關稅並停止強制性技術轉讓，對於最終達成協議

保持謹慎樂觀。（ｍｎ）

