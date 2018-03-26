《異動股》中石化（３８６）去年業績遜預期，仍升近４％暫冠藍籌

《經濟通通訊社２６日專訊》中石化（００３８６）現價上升３﹒６４％，報６﹒８３元，
暫冠藍籌；主動沽盤６３％；成交約１０５８萬股，涉資７２０８萬元。
公司截至２０１７年１２月３１日止年度賺５１２﹒４４億元（人民幣．下同）按年增９﹒
８％，比市場綜合預期的５３３﹒２億元為遜色；每股盈利０﹒４２３元。末期股息每股０﹒４
元。營業額及其他經營收入共２３６０１﹒９３億元上升２２﹒２％；經營收益７１４﹒７０億
元跌７﹒４％，當中勘探及開發業務經營虧損由３６６﹒４１億元增至４５９﹒４４億元。
野村維持中石化目標６﹒１３元，評級中性不變。
此外，布蘭特５月期油升１﹒５４美元或２﹒２％，報７０﹒４５美元，為今年１月以來首
次突破７０美元。上周累計漲６﹒４％，為去年７月以來的最佳周計表現。美國５月期油錄升１
﹒５８美元或２﹒５％，報６５﹒８８美元。上周累漲５﹒５％。
現時，恆生指數報３０２３９，下跌６９點或下跌０﹒２３％，主板成交３６﹒３７億元。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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中石化（００３８６） ６﹒８３元 上升３﹒６４％
中石油（００８５７） ５﹒３８元 上升０﹒１９％
中海油（００８８３） １１﹒６元 上升０﹒８７％
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