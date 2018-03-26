《中資異動》兗煤（１１７１）去年多賺３﹒５倍，現逆市急漲４％

《經濟通通訊社２６日專訊》兗州煤業（０１１７１）Ｈ股現價上升３﹒９１％，報

９﹒５６元；成交約６５３萬股，涉資６２１５萬元。

Ａ股（滬：６００１８８）現價１２﹒４８元人民幣，上升０﹒０４元人民幣，或上升

０﹒３２％，成交４８６５萬元人民幣，涉及３８７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

６１﹒８６％。

兗煤公布截至２０１７年１２月３１日止年度業績，盈利７３﹒６３億元（人民幣．下同）

增長３﹒４６倍，每股盈利１﹒５元，末期息０﹒４８元。期內銷售收入５２６﹒７２﹒億元

，上升５８﹒３％，毛利１８９﹒１５億元，升９９﹒９％。

兗煤績後獲中金維持２０元目標價，評級買入。大摩則維持目標價８﹒６５元，評級減持。

現時，恆生指數報３００８９，下跌２１９點或下跌０﹒７２％，主板成交９９﹒１６億元

。上證綜合指數報３１００，下跌５２點或下跌１﹒６７％，成交２４１﹒６９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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弘海高新（０００６５） ０﹒４００元 上升 ２﹒５６％

蒙古能源（００２７６） ０﹒１７９元 無升跌

首鋼資源（００６３９） ２﹒０３０元 上升 ２﹒５３％

安域亞洲（００６４５） １﹒１１０元 無升跌



亞洲煤業（００８３５） ０﹒０５６元 無升跌

中國秦發（００８６６） ０﹒８２０元 上升１２﹒３３％

蒙焦煤企（００９７５） ０﹒１８３元 上升 １﹒６７％

中國神華（０１０８８） ２０﹒０００元 下跌 １﹒２３％

南南資源（０１２２９） ０﹒４２５元 下跌 １﹒１６％



恆鼎實業（０１３９３） ０﹒２８５元 無升跌

易大宗 （０１７３３） ０﹒７６０元 無升跌

南戈壁 （０１８７８） １﹒０２０元 下跌 ６﹒４２％

中煤能源（０１８９８） ３﹒１５０元 下跌 ０﹒９４％

伊泰煤炭（０３９４８） ９﹒５８０元 上升 １﹒０５％

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