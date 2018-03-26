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即市新聞

26/03/2018 12:45

《午市前瞻》聚焦中美關係，港股料於２９６００至３０６００上落

　　《經濟通通訊社２６日專訊》繼美國總統特朗普向中國進口商品徵收關稅後，環球股市接連
震盪，道指上周急瀉１４１３點或５﹒６７％，滬指挫１１７點或３﹒５８％，港股跌１１９２
點或３﹒７９％。貿易戰等利淡因素持續發酵下，港股今早低開４２點，其後一直處於跌勢，跌
幅僅最多收窄至１０點，高見３０２９８。隨著滬指一度急挫近２％兼失守３１００關後，中資
金融股首當其衝，拖累港股一度急跌３１４點兼失守三萬關，低見２９９９５。不過，內銀股跌
勢有所減弱，港股最終半日跌幅收窄至１６８點或０﹒５６％，報３０１４０。主板成交
７３１﹒４５億元。
　　國指跌１３７點或１﹒１３％，報１１９９０點。滬指險守三千一關，報３１００，跌
５１點或１﹒６５％。

＊招行績後挫２％，中移動創超過三年半新低＊

　　本周將有多隻重磅內銀陸續放榜，招行（０３９６８）公布去年多賺１３％至７０１﹒５億
元人民幣，招行半日急跌２％，報３１﹒７５元。農行（０１２８８）及信行（００９９８）將
於今日放榜，前者股價跌０﹒６８％，報４﹒４元，後者走低１﹒５％，報５﹒３１元。建行
（００９３９）及工行（０１３９８）將於明日公布業績，建行跌０﹒９９％，報８﹒０１元，
工行軟０﹒３％，報６﹒６３元。交行（０３３２８）及中行（０３９８８）將於本周四（２９
日）放榜，交行軟０﹒９６％報６﹒１９元，中行六跌０﹒９５％報４﹒１８元。
　　內險股亦全線受壓，財險（０２３２８）去年多賺一成至１９８億元人民幣，惟低過市場預
期，績後更遭瑞信降目標價，由１８﹒７元降至１８元，半日挫４﹒２２％，報１４﹒９８元。
平保（０２３１８）跌２﹒９６％，報８１﹒９５元。國壽（０２６２８）走低２﹒２６％，報
２１﹒６５元。新華保險（０１３３６）跌２﹒２４％，報３７﹒０５元。
　　重磅股方面，中移動（００９４１）一度最多跌１﹒６％兼失守７０關，低見６９﹒６５元
，創逾三年半新低，半日跌０﹒９９％，報７０﹒１元。匯控（００００５）跌０﹒４７％，報
７４﹒３元。港交所（００３８８）軟０﹒１６％，報２５６﹒４元。騰訊（００７００）跌０
﹒４８％，報４１８元。友邦（０１２９９）揚０﹒８３％，報６６﹒６元。

＊舜宇獲唱好表現冠藍籌，神華受壓挫逾４％＊

　　舜宇（０２３８２）獲大和升目標，由１８５元升至１９５元，維持買入評級，半日逆市漲
２﹒５７％，報１５５﹒６元，為表現最好藍籌。瑞聲（０２０１８）軟１﹒１％，報
１４４元。丘鈦（０１４７８）跌２﹒３４％，報１０﹒０４元。鴻騰精密（０６０８８）挫３
﹒７７％，報４﹒０９元。
　　部分內需股逆市受捧，恆安（０１０４４）升２﹒５２％，報７３﹒３元，為表現最好國指
成分股。蒙牛（０２３１９）揚０﹒６３％，報２３﹒９元。萬洲（００２８８）急挫
４﹒３２％，報８﹒６４元。長汽（０２３３３）急挫４﹒６％，報８﹒０９元，為表現最差國
指成分股。
　　神華（０１０８８）公布去年多賺９２％至４７７﹒９５億元人民幣，表現勝市場預期，惟
「見光死」半日急挫４﹒４９％，報１９﹒３４元，為表現最差藍籌。兗煤（０１１７１）去年
多賺３﹒５倍至７３﹒６３億元人民幣，半日急升４﹒４６％，報９﹒６１元。中煤
（０１８９８）軟０﹒３１％，報３﹒１７元。

＊黃志陽：建行工行業績公布前吸納＊

　　財經評論員黃志陽對《經濟通通訊社》表示，近期港股仍然以觀望貿易戰發展為主，但著眼
點已擴大至中美兩國之間的關係。內地上周五（２３日）對美國擬徵收關稅的回應已相對收斂，
暫時可理解為未有進一步惡化，接下來要看兩國會否有機會進行談判。內地股市在兩會過後未有
明確方向，因此亦未有因貿易戰而受太大影響。預計港股目前會維持在２９６００至３０６００
範圍上落。
　　內銀股將於本周陸續放榜，雖然現時市場以觀望為主，但黃氏認為內銀現時不算貴，仍可考
慮於績前吸納。主要可考慮龍頭的建行和工行，建行可於７﹒８元水平買入，工行可於６﹒５元
水平吸納。可是，投資者仍要留意該等股份在績後會否公布集資行動，是短期內較主要的不明朗
因素。（ａｌ、ｔｔ）

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