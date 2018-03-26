《經濟通通訊社２３日專訊》港匯繼上周五低見７﹒８４９４後，今日轉強，最高曾見
７﹒８４５８，最新報７﹒８４８５。港元同業拆息全線上揚，當中，一個月期拆息由上日的
０﹒８６１７９厘升至０﹒８８４２９厘。隔夜息亦由上日的０﹒０９３９３厘大升至
０﹒１９８２１厘，至本月以來最高水平。
財資巿場公會數據顯示，一周拆息升至０﹒７７厘，３月拆息升至１﹒１４７８６厘；六個
月拆息亦升至１﹒４８６２５厘。１年期拆息漲至１﹒９０１９３厘，至２００８年以來最高水
平。（ｃｌ）
26/03/2018 11:36
【港匯波動】港元最新報７﹒８４８５，一年期拆息升至十年新高
《經濟通通訊社２３日專訊》港匯繼上周五低見７﹒８４９４後，今日轉強，最高曾見
７﹒８４５８，最新報７﹒８４８５。港元同業拆息全線上揚，當中，一個月期拆息由上日的
０﹒８６１７９厘升至０﹒８８４２９厘。隔夜息亦由上日的０﹒０９３９３厘大升至
０﹒１９８２１厘，至本月以來最高水平。
財資巿場公會數據顯示，一周拆息升至０﹒７７厘，３月拆息升至１﹒１４７８６厘；六個
月拆息亦升至１﹒４８６２５厘。１年期拆息漲至１﹒９０１９３厘，至２００８年以來最高水
平。（ｃｌ）
|國際動態26/03/2018
美百萬人示威 促加強槍管
|生財有道26/03/2018
【新居屋】市區項目校網交通一流 惟單身可以唔使諗!
|生財有道23/03/2018
全新HV2新增「大戶追蹤」功能，洞悉大戶部署！
|生財有道23/03/2018
【補鑊四千】18歲以上無糖港人派4000 入嚟睇下你有無份!
|剖析天下23/03/2018
【侵侵發窮惡】狂人出師震散全球股匯 或難逃Xi's Hand
|生財有道23/03/2018
【股王受壓】沈振盈：騰訊增長動力轉弱 股價穿400元機會大
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰