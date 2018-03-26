【港匯波動】港元最新報７﹒８４８５，一年期拆息升至十年新高

《經濟通通訊社２３日專訊》港匯繼上周五低見７﹒８４９４後，今日轉強，最高曾見

７﹒８４５８，最新報７﹒８４８５。港元同業拆息全線上揚，當中，一個月期拆息由上日的

０﹒８６１７９厘升至０﹒８８４２９厘。隔夜息亦由上日的０﹒０９３９３厘大升至

０﹒１９８２１厘，至本月以來最高水平。

財資巿場公會數據顯示，一周拆息升至０﹒７７厘，３月拆息升至１﹒１４７８６厘；六個

月拆息亦升至１﹒４８６２５厘。１年期拆息漲至１﹒９０１９３厘，至２００８年以來最高水

平。（ｃｌ）

