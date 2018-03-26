【康宏風暴】康宏：「公司係做生意唔係告人」，控告蔡志明機會微

《經濟通通訊社２６日專訊》康宏環球（０１０１９）總裁兼執行董事吳榮輝於傳媒午餐會

上表示，雖然代表律師早於月初曾透露擬新增「玩具大王」蔡志明為被告人，但他透露，蔡志明

是社會及自己尊敬的前輩，若非逼不得已都不想控告任何人，重申「公司係做生意唔係告人」，

又指根據最近４至５星期所得的證據，控告蔡志明機會輕微。

他相信，早前所制定的告票大致正確，預料被控告的被告人名單在其後亦不會相差太大。

對於被告之一王利民，吳榮輝表示作為舊同事，亦為對方擔心。他又透露，公司同事看到舊

同事面對訴訟，亦難以「當無事」，因此會為同事提供心理輔導。

至於公司股份何時復牌，吳榮輝回應稱，需要時間去整理公司帳目，早前已宣布更換核數師

，會給予他們空間，而公司目前財務穩健。

吳榮輝形容，現時公司董事會不只「穩定」，亦是「強壯」，公司將會專注於獨立理財顧問

（ＩＦＡ）業務。康宏理財行政總裁冼健岷表示，集團已撥１億元作招聘ＩＦＡ人才，期望今年

將ＩＦＡ人員增至２０００人，並於兩年內增至３０００人。

冼健岷續稱，有意於４月底前推出新商標，亦已聘請廣告公司進行更多推廣，３月的廣告費

達七位數以上，由於公司名稱仍有價值，因此不考慮公司改名。（ｋｙ）

