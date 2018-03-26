《再戰明天》南韓公布３月通脹率，工行、國航、建行和聯想派業績

《經濟通通訊社２６日專訊》美聯儲金融監管副主席夸爾斯在論壇上發表，本港公布２月貿

易收支。



＊美聯儲金融監管副主席夸爾斯在論壇上發表＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：３０ａｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁杜德利在美

國商會就監管改革發表演說。

４：３０ａｍ，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特參加普林斯頓大學公共政策和金融中心主

辦的一場活動。

明早７：１０ａｍ，美聯儲金融監管副主席夸爾斯在２０１８年論壇上發表講話。

明早８：４５ａｍ，澳洲央行助理總裁肯特在一場投資峰會上發表講話。



＊歐洲央行管委利卡寧發表講話＊



明午４：００ｐｍ，歐洲央行（ＥＣＢ）管理委員會委員暨芬蘭央行總裁利卡寧就貨幣政策

和全球經濟發表講話。３：００ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克在一個年會上參加一

場對話。４：００ｐｍ，歐洲央行公布月度貸款和貨幣供應數據。３：００ｐｍ，瑞典央行常務

理事會會議。



＊意大利公３月消費者信心指數，本港公布２月貿易收支＊



明早５：００ａｍ，南韓公布３月消費者信心指數。

明午２：００ｐｍ，德國公布２月進口物價，月率料由０﹒５％降至下滑０﹒３％；年率料

由０﹒７％降至下跌０﹒３％。４：００ｐｍ，歐元區公布２月貨幣供應Ｍ３，年率料維持於

４﹒６％。同時，意大利公３月消費者信心指數，料由１１５﹒６降至１１５。

４：３０ｐｍ，香港公布２月貿易收支，料貿赤由３１９億元擴大至４００億元；進口年率

料由２３﹒８％急降至２﹒３％；出口年率料由下滑３％升上７％。



＊工行、國航、建行和聯想派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：中國工商銀行（０１３９８）、香港中旅（００３０８）

、中國國航（００７５３）、中廣核礦業（０１１６４）、青島啤酒（００１６８）、蒙牛乳業

（０２３１９）、嘉里物流（００６３６）、雲遊控股（００４８４）、香港電視

（０２３１９）、嘉里物流（００６３６）、雲遊控股（００４８４）、香港電視

（０１１３７）、海通證券（０６８３７）、比亞迪股份（０１２１１）、比亞迪電子

（００２８５）、中國食品（００５０６）、瑞聲科技（０２０１８）、建設銀行

（００９３９）、光大證券（０６１７８）、復星國際（００６５６）、中集（０２０３９）、

聯想控股（０３３９６）和東風汽車集團（００４８９）等。（ｈｏ）

