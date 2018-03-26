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即市新聞

26/03/2018 17:12

《小傳日記》中美貿易停戰露曙光，魚缸Ｖ彈轉勢有希望？

　　《小傳日記》香江３月份業績期，已經踏入最後一周，多位藍戰成績都已經揭咗盅，嚟緊將
會喺祖國錢莊嘅業績周，不過缸友焦點都放晒喺中美貿易戰身上。道指上星期五（２３日）又再
急插４２４點報２３５３３，兩日共插逾千點，傷。
　　慶幸嘅係，恆指上星期都已經蒸發咗近１２００點，反映咗部分不利因素，今朝（２６日）
港股開市都未見太大震盪，只係窄幅低開４２點報３０２６７。雖然之後沽壓增加，一度插低
３１４點至２９９９５，三萬大關又被攻陷。但係，部分藍戰已開始反彈，ＡＩＡ
（０１２９９）踢高逾２巴仙收６７﹒６５銀，中石化（００３８６）績後股價更節節上漲，抽
高逾５巴仙完場報６﹒９３銀，做埋最威藍戰士。
　　最緊要係，午後傳出中美貿易有望停戰嘅好消息，花旗國財長努欽派定心丸，話樂觀地認為
中美可以就停戰達成協議。道指期貨反彈逾２００點之下，香江魚缸都嚟個Ｖ型反彈，收漲
２３９點報３０５４８，收復百天線（約３０３９７點）；國指雖然無咁開心，始終中資金融佬
都係呆吓呆吓，不過都收升６９點報１２１９７。全日魚缸成交都有１４１１億銀。

＊ＱＱ好歡喜好消息撐起，萬洲繼續愁藍戰最低收＊

　　上星期畀大股東掟貨嘅ＱＱ（００７００），本身今朝都同魚缸一樣無咩力，不過午後傳出
旗下騰訊音樂有機會喺香港，或者紐約分拆上市，而ＣＤＲ消息又傳到熱哄哄，有消息話，最快
喺下個月推出，一眾科技佬有望回Ａ。唔單止咁，中午市場傳出中美貿易有望停戰，魚缸氣氛突
轉強，ＱＱ終於打破悶局向上跳，埋單升近２巴仙，報４２６﹒６銀，帶動埋魚缸拗腰彈添！
　　另一隻同ＣＤＲ連上紅線嘅仲有舜宇（０２３８２），再加上麥格理同大和唱好，今日表現
就更加叻仔，埋單衝前４巴仙報１５８銀，係第二威水藍戰士。
　　之不過，雖然傳出貿易戰有望停止，但係萬洲（００２８８）竟然完全無反應，繼續收跌逾
４巴仙報８﹒６５銀，又收低百天線（８﹒８０３銀）之下，係最差藍戰士。至於上文提到嘅中
石化就唔同喇，雖然舊年業績唔及預期，但大摩預料今年中石化盈利可能復甦，維持增持評級，
難怪踢高５巴仙收６﹒９３銀，係最叻藍戰士，勁！

＊財險派成績仍未見喜色，合景終放榜缸友大掟貨＊

　　內險佬財險（０２３２８）舊年多賺近一成，但就畀缸友拋貨，瑞信出報告話，受額外２０
億人仔稅務開支拖累，而神州汽車保險推出第三輪定價改革，亦會影響財險，所以決定將「他屐
」由１８﹒７銀降至１８銀，雖然繼續畀「掃貨」評級，但完場都要剷低逾３巴仙報１５﹒１２
銀。
　　中海外（００６８８）舊年多賺一成至４０８億銀，但營收卻低過預期，拖累股價表現，結
果全日冇咗近２巴仙報２７﹒１銀，慘！
　　不過，藍戰街坊碧桂園（０２００７）今年來首次回購，涉及３１３５萬銀。事實上，佢自
１月１９﹒１６銀創新高後就「高處不勝寒」，不過上月仲低見１２﹒７２銀後就回勇，加埋回
購好消息，難怪全日衝前近４巴仙，埋單１６﹒１銀，叻！
　　另一邊廂，街坊合景（０１８１３）盈利踢高逾４巴仙至逾３６億人仔，但減少派末期息，
缸友收少咗股息，梗係嬲喇！合景逆市收跌近５巴仙，報１１﹒０８銀。
　　

＊長汽業績差跌到眼花花，神華甚憔悴缸友心都碎＊

　　中資佬排隊放榜，當中長汽（０２３３３）舊年盈利大跌５２巴仙，雖然佢獲中金續予「掃
貨」評級，「他屐」１２﹒５銀不變，但都幫唔到長汽，逆市收挫近４巴仙報８﹒１７銀。
　　另一邊廂，神州煤佬神華（０１０８８）舊年業績就大見喜色，勁賺９２巴仙，叻！同時仲
獲瑞信送祝福，維持「跑贏大市」評級，「他屐」就畀２３銀。但可惜，神華高級副總裁王金力
表示，今年將調低產量同埋銷量「他屐」，仲預料煤炭量供過於求添！結果神華腳軟近３巴仙收
場，報１９﹒７銀，缸友真係欲哭無淚囉！
　　至於街坊兗煤（０１１７１）舊年大賺３﹒５倍，雖然賓架瑞信表示，煤價短期內將受壓，
維持「中性」評級，「他屐」就畀８﹒６銀，但兗煤依然狀態大勇，全日開心跳高近６巴仙，報
９﹒７５銀。

＊藥佬好醒神唔使塗藥油，瑞港復牌飆金蝶又再跳＊

　　上海醫藥（０２６０７）舊年多賺一成，加上會受讓控股股東持有嘅新世紀藥業，同埋一德
大藥房所有股權，今日就跳起近６巴仙，收復返多條主要平均線，收報２０﹒７５銀。
　　街坊國藥（０１０９９）多賺近１４巴仙勝預期後，股價都特別精神，收漲４巴仙報
３７﹒６銀；石藥（０１０９３）上周累升近５巴仙，做第二威國指佬後，今日再下一城，飛起
近４巴仙，報２１﹒８銀。
　　受到祖國軟件佬帶挈，香江嘅金蝶（００２６８）又再飛起！就算魚缸Ｃｈｏｋ上Ｃｈｏｋ
落都一於少理，再向上跳起１１巴仙報８﹒２４銀，以全日最高位收市。單係呢個月都升咗４６
巴仙喇。
　　另外個別魚毛都有鑊氣，瑞港建設（０６８１６）有機會泊到大碼頭，指控股股東擬向國企
青島西海岸出售股權，今朝復牌後最高見過１﹒１元，係２０１６年７月以嚟嘅新高，埋單都仍
有逾６７巴仙進帳報１﹒０２銀，勁。請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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