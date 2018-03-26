中美貿易戰有望暫停，港股倒升２３９點收３０５４８收復百天線



《經濟通通訊社２６日專訊》繼美國總統特朗普向中國進口商品徵收關稅後，環球股市接連

震盪，道指上周急瀉１４１３點或５﹒６７％，滬指挫１１７點或３﹒５８％，港股跌１１９２

點或３﹒７９％。貿易戰等利淡因素持續發酵下，港股今早低開４２點，隨著滬指一度急挫近

２％兼失守３１００關後，中資金融股首當其衝，拖累港股一度急跌３１４點兼失守三萬關，低

見２９９９５；午後外電引導美財長努欽表示有望與中國就貿易戰簽訂停戰協議，港股顯著回勇

，最終全日最高位３０５４８收市，倒升２３９點或０﹒７９％，收復百天線（約３０３９７點

）。全日主板成交１４１０﹒９７億元比上日減少約五成。

滬指報３１３３，跌１９點或０﹒６０％。國指收報１２１９７，漲０﹒５７％或６９點。



＊騰訊回勇倒升近２％，舜宇走高逾４％＊



藍籌股方面，港交所（００３８８）升１﹒３２％，報２６０﹒２元；騰訊（００７００）

上周急挫９﹒７２％後，今日反彈１﹒５７％，報４２６﹒６元，而市傳騰訊音樂擬於年內上市

；友邦（０１２９９）揚２﹒４２％，報６７﹒６５元。

內險股捱沽，財險（０２３２８）去年多賺一成至１９８億元人民幣，惟低過市場預期，績

後更遭瑞信降目標價，由１８﹒７元降至１８元，收挫３﹒３２％，報１５﹒１２元。平保

（０２３１８）跌０﹒５３％，報８４元。國壽（０２６２８）回軟０﹒４５％，報２２﹒０５

元。

手機設備股方面，舜宇（０２３８２）獲大和升目標，由１８５元升至１９５元，維持買入

評級，收漲４﹒１５％，報１５８元；瑞聲（０２０１８）軟０﹒４８％，報１４４﹒９元。丘

鈦（０１４７８）跌０﹒７８％，報１０﹒２元。

賭股走高，永利澳門（０１１２８）去年多賺３７億大升１﹒６倍，惟高盛續予「中性」評

級，目標價由３１﹒８元微升３２﹒３元，全日升１﹒４４％，報２８﹒１元；銀娛

（０００２７）升２﹒８７％，報７１﹒７元；美高梅（０２２８２）升０﹒７４％，報

２０﹒５５元。



＊「三桶油」隨市走高，神華急挫近３％＊



「三桶油」走高，中石化（００３８６）去年業績遜預期，獲野村維持中石化目標６﹒１３

元，評級「中性」不變，全日升５﹒１６％，報６﹒９３元，為全日表現最佳藍籌股；中石油

（００８５７）上升１﹒４９％，報５﹒４５元；中海油（００８８３）升２﹒０９％，報

１１﹒７４元。

神華（０１０８８）去年多賺９２％至４７７﹒９５億元人幣，表現勝市場預期，惟全日仍

急挫２﹒７２％，報１９﹒７元。兗煤（０１１７１）去年多賺３﹒５倍至７３﹒６３億元人幣

，全日急升５﹒９８％，報９﹒７５元。

１０﹒９元，惟全日急跌４﹒２１％，報８﹒６５元，為全日表現最差恆指股。（ｇｖ）

