《經濟通通訊社２６日專訊》商務部公布，由即日起對原產於美國、歐盟、韓國、日本和泰
國進口的苯酚進行反傾銷調查。
據公告指，商務部是受中國石油天然氣股份有限公司旗下的吉林石化分公司、長春化工（江
蘇）有限公司等公司代表國內苯酚產業正式提交的反傾銷調查申請。（ｅｎ）
26/03/2018 11:14
【貿易開戰】商務部就美國等地進口苯酚作反傾銷調查
《經濟通通訊社２６日專訊》商務部公布，由即日起對原產於美國、歐盟、韓國、日本和泰
國進口的苯酚進行反傾銷調查。
據公告指，商務部是受中國石油天然氣股份有限公司旗下的吉林石化分公司、長春化工（江
蘇）有限公司等公司代表國內苯酚產業正式提交的反傾銷調查申請。（ｅｎ）
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