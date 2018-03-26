【百獸回朝】科技巨企表態回Ａ，分析料獨角獸短期內不會爭相上市

《經濟通通訊社記者楊英傑２６日報道》內地積極推動境外上市企業透過ＣＤＲ（中國存託

憑證）方式回歸Ａ股，上周五就有消息傳出，ＣＤＲ新規可能最早在下個月底推出，首批公司或

最早在年中發行ＣＤＲ。獨角獸回歸Ａ股這一話題，一時成為熱話。

本月全國兩會召開期間，一眾中國科技巨企的大佬雲集北京，他們除了開會，更要面對傳媒

蜂擁追訪，財經行家們最關心的莫過於同一條問題：公司會不會回Ａ股上市？

從三六零（滬：６０１３６０）成功買殼回Ａ，到富士康工業互聯網上市申請極速獲批，無

不顯示Ａ股對新經濟企業的青睞，網易丁磊、京東劉強東及搜狗王小川等代表人物，出席兩會期

間亦不忘說好話，強調會考慮返回Ａ股。到底獨角獸們會否接下中國股市的橄欖枝，班師回朝？

《經濟通通訊社》綜合財經專家意見指，資質優秀的獨角獸不會放太多精力於上市集資，但若Ａ

股市場免除苛刻的財務要求及漫長的上市程序，對獨角獸們而言吸引力增加。



＊科創新貴衣錦未還鄉＊



獨角獸身似白馬，頭上長有角，是一種具有神聖意味的神話動物，資本市場用它來比喻市值

達到１０億美元的創業公司，足見有潛力的初創公司之珍貴。

胡潤研究院於去年１２月發布的獨角獸指數，收錄共１２０隻國產獨角獸，總體估值近３萬

億元人民幣，榜上或許有靠創投公司盲目定價的「瘸腳馬」，也可能有打出名堂卻盈利無望的假

獨角獸，一切有待時間證明。

中國最有名的科技初創公司，莫過於百度、阿里和騰訊（００７００），合稱「ＢＡＴ」，

這三家公司從上個互聯網時代走來，現在不僅成為了中國人生活不可分割的一部分，而且還是哺

育新一代科創公司的創投平台，但ＢＡＴ功成名就後，卻選擇了赴境外上市－－百度、阿里選擇

到美國上市，騰訊則登陸港股。

科創公司沒有向中國股民分享公司增長帶來的效益，除了因為Ａ股難以接觸國際投資者和市

場化程度較低以外，另一個重要限制在於Ａ股公司必須同股同權，這讓很多「國產喬布斯」難以

接受。



＊戰略融資無難度，上市籌旗成本高＊



但對於成長中的獨角獸而言，發行新股也未必是最佳的集資方式。中國近年掀起科技創投熱

潮，除了ＢＡＴ以外，紅杉資本、中信產業基金、經緯創投等戰略投資者，也十分熱衷於投資創

新企業，比如小米科技已經投資到Ｅ輪（第五輪），滴滴出行更已經完成Ｆ輪投資（第六輪）。

獨角獸們在私人融資方面嚐盡甜頭，估值藉此一再推高，而且融資速度也比上市要來得快和穩定

。

公司要上市就要經過嚴苛的上市審核，光是盈利要求就已經難倒一大批獨角獸，還要面對監

管機構的質詢，更不用說還要進行路演程序，上市之旅可長可短。

交銀國際互聯網行業研究聯席董事谷馨瑜對《經濟通通訊社》表示，高質素、有實質增長的

大型獨角獸公司備受戰略投資者歡迎，不會放太大精力搞上市，而中等規模的獨角獸公司，上市

會耗費其太多的人力物力，她相信中國即便放寬創新企業上市條件，短期內也不會見到獨角獸爭

相上市的場景。



＊上市須公開財政狀況，估值跌恐礙日後融資＊



但獨角獸上市亦有好處，例如避免變成戰略投資者的傀儡以及打響知名度。富昌金融研究部

總監譚朗蔚對《經濟通通訊社》表示，中國監管層對創新企業上市開綠燈後，獨角獸若想快速擴

大經營規模，上市不失為一個頗方便的集資渠道，因為其可以在短時間內接觸最多個人投資者和

機構投資者。

不過，獨角獸的另一顧慮在於估值計算會變得更為透明，例如公司招股時要「揭老底」公布

財政狀況，而且要讓基金、機構和股民來共同決定公司的估值，若果市場認為公司估值被高估，

股價跌事小，影響公司日後的Ｄ、Ｅ、Ｆ輪融資事大。

總之，獨角獸各有各盤算，「國產喬布斯」們若宣布上市，其心態或許是對公司估值有信心

，又或只是單純想將公司盡快變現，最差的情況莫過於像樂視網（深：３００１０４）般，公司

因過度借貸陷入財困，董事長賈躍亭卻因質押股份而從債務違約中獲益，迎接散戶的就是股價連

日跌停。中國監管機構日後如何防止「瘸腳馬」上市解套，及避免讓散戶慘被收割，仍然有待觀

察。

