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即市新聞

26/03/2018 11:08

【百獸回朝】科技巨企表態回Ａ，分析料獨角獸短期內不會爭相上市

　　《經濟通通訊社記者楊英傑２６日報道》內地積極推動境外上市企業透過ＣＤＲ（中國存託
憑證）方式回歸Ａ股，上周五就有消息傳出，ＣＤＲ新規可能最早在下個月底推出，首批公司或
最早在年中發行ＣＤＲ。獨角獸回歸Ａ股這一話題，一時成為熱話。
　　本月全國兩會召開期間，一眾中國科技巨企的大佬雲集北京，他們除了開會，更要面對傳媒
蜂擁追訪，財經行家們最關心的莫過於同一條問題：公司會不會回Ａ股上市？
　　從三六零（滬：６０１３６０）成功買殼回Ａ，到富士康工業互聯網上市申請極速獲批，無
不顯示Ａ股對新經濟企業的青睞，網易丁磊、京東劉強東及搜狗王小川等代表人物，出席兩會期
間亦不忘說好話，強調會考慮返回Ａ股。到底獨角獸們會否接下中國股市的橄欖枝，班師回朝？
《經濟通通訊社》綜合財經專家意見指，資質優秀的獨角獸不會放太多精力於上市集資，但若Ａ
股市場免除苛刻的財務要求及漫長的上市程序，對獨角獸們而言吸引力增加。

＊科創新貴衣錦未還鄉＊

　　獨角獸身似白馬，頭上長有角，是一種具有神聖意味的神話動物，資本市場用它來比喻市值
達到１０億美元的創業公司，足見有潛力的初創公司之珍貴。
　　胡潤研究院於去年１２月發布的獨角獸指數，收錄共１２０隻國產獨角獸，總體估值近３萬
億元人民幣，榜上或許有靠創投公司盲目定價的「瘸腳馬」，也可能有打出名堂卻盈利無望的假
獨角獸，一切有待時間證明。
　　中國最有名的科技初創公司，莫過於百度、阿里和騰訊（００７００），合稱「ＢＡＴ」，
這三家公司從上個互聯網時代走來，現在不僅成為了中國人生活不可分割的一部分，而且還是哺
育新一代科創公司的創投平台，但ＢＡＴ功成名就後，卻選擇了赴境外上市－－百度、阿里選擇
到美國上市，騰訊則登陸港股。
　　科創公司沒有向中國股民分享公司增長帶來的效益，除了因為Ａ股難以接觸國際投資者和市
場化程度較低以外，另一個重要限制在於Ａ股公司必須同股同權，這讓很多「國產喬布斯」難以
接受。
　　
＊戰略融資無難度，上市籌旗成本高＊

　　但對於成長中的獨角獸而言，發行新股也未必是最佳的集資方式。中國近年掀起科技創投熱
潮，除了ＢＡＴ以外，紅杉資本、中信產業基金、經緯創投等戰略投資者，也十分熱衷於投資創
新企業，比如小米科技已經投資到Ｅ輪（第五輪），滴滴出行更已經完成Ｆ輪投資（第六輪）。
獨角獸們在私人融資方面嚐盡甜頭，估值藉此一再推高，而且融資速度也比上市要來得快和穩定

　　公司要上市就要經過嚴苛的上市審核，光是盈利要求就已經難倒一大批獨角獸，還要面對監
管機構的質詢，更不用說還要進行路演程序，上市之旅可長可短。
　　交銀國際互聯網行業研究聯席董事谷馨瑜對《經濟通通訊社》表示，高質素、有實質增長的
大型獨角獸公司備受戰略投資者歡迎，不會放太大精力搞上市，而中等規模的獨角獸公司，上市
會耗費其太多的人力物力，她相信中國即便放寬創新企業上市條件，短期內也不會見到獨角獸爭
相上市的場景。

＊上市須公開財政狀況，估值跌恐礙日後融資＊

　　但獨角獸上市亦有好處，例如避免變成戰略投資者的傀儡以及打響知名度。富昌金融研究部
總監譚朗蔚對《經濟通通訊社》表示，中國監管層對創新企業上市開綠燈後，獨角獸若想快速擴
大經營規模，上市不失為一個頗方便的集資渠道，因為其可以在短時間內接觸最多個人投資者和
機構投資者。
　　不過，獨角獸的另一顧慮在於估值計算會變得更為透明，例如公司招股時要「揭老底」公布
財政狀況，而且要讓基金、機構和股民來共同決定公司的估值，若果市場認為公司估值被高估，
股價跌事小，影響公司日後的Ｄ、Ｅ、Ｆ輪融資事大。
　　總之，獨角獸各有各盤算，「國產喬布斯」們若宣布上市，其心態或許是對公司估值有信心
，又或只是單純想將公司盡快變現，最差的情況莫過於像樂視網（深：３００１０４）般，公司
因過度借貸陷入財困，董事長賈躍亭卻因質押股份而從債務違約中獲益，迎接散戶的就是股價連
日跌停。中國監管機構日後如何防止「瘸腳馬」上市解套，及避免讓散戶慘被收割，仍然有待觀
察。

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