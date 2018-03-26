【侵侵發窮惡】中國出口術反擊顯效，華府或啟「落地還錢」談判

《經濟通通訊社２６日專訊》自特朗普上周四（２２日）「發窮惡」簽署總統備忘錄，扣響

對華貿易戰扳機，中美進入正面交鋒前的對峙期。美國財政部長努欽周日（２５日）表示，「謹

慎樂觀」地認為美國可與中國達成貿易協議。表面看，中國接連借「出口術」打出的大豆、飛機

甚至美債、匯率牌，似有顯效，但中國的政策餘地和底牌到底有多少，尚難定論。



＊大豆、飛機、美債、匯率牌亂飛＊



近兩日中國官方層面回應最惹火，除了有「胡大嘴」之稱的《環球時報》總編胡錫進，恐怕

要數財政部前部長、現任全國社保基金理事會理事長樓繼偉。他周六（２４日）出席中國發展高

峰論壇時，直指商務部早前３０億美元的報復措施太軟弱，並稱，「如果要我來打，肯定先打大

豆，然後打汽車，然後打飛機。」

這跟「胡大嘴」稱，大豆為特朗普的「門牙」，中國會「堅決打掉特朗普的這顆門牙，讓他

豁著嘴去見選民」不謀而合。

官媒《中國日報》則引述商務部前副部長、中國國際經濟交流中心副理事長魏建國稱，繼宣

布第一批中止減讓產品清單之後，中國正在研究第二批、第三批清單，比如飛機、晶片領域。

此外，中國駐美大使崔天凱在回應「中國是否會考慮減少購買美國國債」時稱，「我們正在

考慮所有的選項，這就是為甚麼我們認為任何單邊和保護主義舉措會傷到每個人，包括美國本身

。這肯定會傷害美國中產階級的日常生活、美國企業和金融市場。」



＊餘地存疑，停入美豆恐推高通脹＊



中國表露出來「奉陪到底」的決心，似乎暫時令早前同樣展現「破釜沉舟」決心的特朗普冷

靜下來。至少「推特治國」的他，上周四至今都未有在推特上發表任何針對中國的言論。對習近

平而言，要想在特朗普的激進言論與中國強大的民族主義之間保持微妙平衡，也殊不容易。

無論是終止進口美國大豆還是拋售美國國債，中國或都難以避免「殺敵一千，自損八百」。

就前者而言，國內養殖業擴張和富含蛋白質的飼料作物的短缺，令中國２０１７年大豆淨進口量

攀升至創紀錄水平的９５４２萬噸。倘若真的叫停供應穩定、價錢吸引的美豆進口，龐大的進口

缺口勢大幅推高中國國內農產品通脹。

就後者而言，東方匯理直指，拋售美國國債沒有任何意義，因為中國自己將在投資組合上蒙

受巨大損失。



＊華府傳已致函劉鶴明列多項要求＊



最新消息稱，努欽與美國貿易代表萊特希澤已致函中國副總理劉鶴，明確列出多項要求，包

括下調對美國進口汽車徵收的關稅、增加對美國半導體產品的採購、對美國公司進一步開放金融

領域。

特朗普和其五大「鷹派」或已啟動「漫天開價，落地還錢」的模式。德銀就此前警告，美國

在中國的商業利益遠大於表面的貿易數字，倘若中美貿易戰升級，美國通過外商投資在華的商業

利益將面臨風險。

摩根大通則認為，考慮到供應鏈全球化的關係，美國開徵關稅將令蘋果供應鏈、個人電腦、

服務器等首當其衝受創，而任何來自中國的報復性政策都可能令包括中國智能手機品牌在內的一

些亞洲科技公司處於較美國競爭對手更有利的競爭地位。



＊若現最壞情況，股市歷史性崩盤＊



儘管中美或在最後一刻達至妥協，但道指全周仍急挫５﹒７％，重返２月初低位，標指更失

守２６００關，全周跌６％錄兩年最差。滬綜指今早一度失守３１００點，恆指跌近３００點。

交銀國際發表最新研究報告稱，１９８７年美日貿易爭端和現在中美面臨的局面有驚人的相

似之處，政治事件是當年股市歷史性崩盤的催化劑之一。最近恆生指數等主要股市指數的走勢，

也與１９８７年１０月崩盤前夕的道瓊指數相似。

該行警告，爭端的升級將從根本上改變全球經濟增長的前景，而全球經濟增長現在似乎已經

逐步見頂，並將提高通脹壓力。如果這樣一個最壞的情況出現，所有的所有的投資布局都將功虧

一簣。（ｊｙ）

