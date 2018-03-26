【石油人民幣】「中國版」原油期貨終上線，助增油市定價權

《經濟通通訊社２６日專訊》醞釀１７年的「中國版」原油期貨今日正式在上海國際能源交

易中心掛牌交易，主力合約ＳＣ１８０９收漲３﹒３４％，全日成交４﹒０７萬手或１７６﹒４

億元（人民幣．下同）。

以人民幣計價的原油期貨上市，被視作內地金融市場開放的重大舉措。除了有助增加中國這

個全球最大原油進口國於國際原油市場的定價權，亦憧憬成為人民幣抗衡美元霸權的利器。



＊「亞洲溢價」被迫承擔更高價＊



在上海國際能源中心（ＩＮＥ）首日掛盤交易的共計１５個合約，掛牌基準價分為三檔，分

別為每桶３７５元、３８８元、４１６元。合約最大的亮點是以人民幣計價，並可轉換成黃金。

中證監主席劉士余今早出席原油期貨上市儀式時表示，中證監將始終信仰科學，遵從法制，

放眼全球，支持創新。有信心、有決心、有能力，把有中國特色的原油期貨市場建設好，功能發

揮好。

談及「中國版」原油期貨的功能，市場普遍認為：

一是建立反映中國自身原油供需的基准油價。目前，全球原油市場主要以ＷＴＩ、布倫特兩

種原油期貨作為期貨基準價，二者亦長期成為亞太原油價格走勢的標桿。中國去年躍居全球最大

的原油進口國，但自中東地區進口原油時，往往因「亞洲溢價」而被迫承擔比歐美國家更高的價

格。

國泰君安原油期貨研究總監王笑就指，上海原油期貨的意義和作用之一，就是反映中國原油

市場的供需結構變化，從而得到一個更貼合市場的合理價格。



＊增人民幣儲備需求及對沖風險＊



二是促進人民幣在全球貿易中的使用。中國仿照「石油美元」建立自己的「石油人民幣」能

源貨幣循環模式，有望打破「美元－原油－美元計價金融資產」的壟斷。如未來俄羅斯、沙特、

安哥拉、伊朗等均使用人民幣進行原油結算，將產生龐大的人民幣使用需求，並帶動人民幣對糧

食、煤炭、礦石等其他大宗商品的計價結算功能加速發展。

人民銀行主管《中國金融》雜誌今日就稱，中國的原油期貨與「一帶一路」建設相結合，將

大大提高人民幣在原油實際貿易中的使用率與認可度，讓人民幣不單作為原油的計價單位，而且

通過貿易逐步完成向貿易結算貨幣的轉變。

三是為實體企業提供有效的套期保值工具，規避價格波動風險。

截止下午３時收盤，最近到期的９月份合約收報每桶４２９﹒９元，約合６８美元，而全球

兩大基準原油期貨ＷＴＩ、布倫特９月合約分別報約６８﹒７２美元和６４﹒３７美元。

ＦＧＥ石油市場分析師就指，中國的人民幣計價原油期貨用作購買杜拜相關實體油種的對沖

工具最佳。而人民幣計價合約可以使中國買家以當地貨幣鎖定油價，降低外匯風險。如果取得成

功的話，它會把一些重點從美元計價基準轉移，中國煉油廠將得以更密切地對沖他們消耗的油種

。（ｊｙ）

