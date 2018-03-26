《經濟通通訊社２６日專訊》中國海外發展（００６８８）公布２０１７年１２月底止全年
業績，期內純利按年升１０％至４０７﹒６７億元，每股基本盈利３﹒７２元，派末期息４５仙
，全年派息８０仙，去年同期為７７仙。
期內收入按年升１﹒２％至１６６０﹒４億元，除稅前利潤６３４﹒２億元。（ｊｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
26/03/2018 12:30
中國海外去年盈利為４０８億元，升１０％，末期息為４５仙
《經濟通通訊社２６日專訊》中國海外發展（００６８８）公布２０１７年１２月底止全年
業績，期內純利按年升１０％至４０７﹒６７億元，每股基本盈利３﹒７２元，派末期息４５仙
，全年派息８０仙，去年同期為７７仙。
期內收入按年升１﹒２％至１６６０﹒４億元，除稅前利潤６３４﹒２億元。（ｊｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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