《經濟通通訊社２６日專訊》浙商銀行（０２０１６）公布，擬以每股配售價４﹒８元，配
售７﹒５９億股，佔擴大後發行Ｈ股及全部已發行股本分別約１６﹒６７％及４﹒０５％。
每股配售價較上周五（２３日）收市價４﹒８９元折讓１﹒８％。所得款項淨額約
３６﹒１５億元，擬用於補充核心一級資本。（ｔｔ）
26/03/2018 08:21
浙商銀行（２０１６）擬折讓近２％配股，淨籌３６﹒１５億元
《經濟通通訊社２６日專訊》浙商銀行（０２０１６）公布，擬以每股配售價４﹒８元，配
售７﹒５９億股，佔擴大後發行Ｈ股及全部已發行股本分別約１６﹒６７％及４﹒０５％。
每股配售價較上周五（２３日）收市價４﹒８９元折讓１﹒８％。所得款項淨額約
３６﹒１５億元，擬用於補充核心一級資本。（ｔｔ）
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