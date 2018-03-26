《神州民企》長汽（２３３３）年賺５０億人幣跌５２％，息１７分

《經濟通通訊社２６日專訊》長汽（０２３３３）（滬：６０１６３３）宣布，截至

２０１７年１２月３１日止年度賺５０﹒３億元（人民幣．下同），按年跌５２﹒３５％，每股

盈利０﹒５５元，息０﹒１７元。

期內，營業總收入１０１１﹒７億元，按年增２﹒５９％，營業利潤５８﹒５億元，跌

５２﹒２５％。（ｆｆ）



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