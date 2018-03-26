《經濟通通訊社２６日專訊》中石化（００３８６）（滬：６０００２８）截至２０１７年
１２月３１日止年度賺５１２﹒４４億元（人民幣．下同）按年增９﹒８％，比市場綜合預期
的５３３﹒２億元為遜色；每股盈利０﹒４２３元。末期股息每股０﹒４元。
營業額及其他經營收入共２３６０１﹒９３億元上升２２﹒２％；經營收益７１４﹒７０億
元跌７﹒４％，當中勘探及開發業務經營虧損由３６６﹒４１億元增至４５９﹒４４億元。
（ｅｃ）
＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊
26/03/2018 08:08
中石化去年度賺５１２﹒４億人幣增９﹒８％遜預期，息４０分
《經濟通通訊社２６日專訊》中石化（００３８６）（滬：６０００２８）截至２０１７年
１２月３１日止年度賺５１２﹒４４億元（人民幣．下同）按年增９﹒８％，比市場綜合預期
的５３３﹒２億元為遜色；每股盈利０﹒４２３元。末期股息每股０﹒４元。
營業額及其他經營收入共２３６０１﹒９３億元上升２２﹒２％；經營收益７１４﹒７０億
元跌７﹒４％，當中勘探及開發業務經營虧損由３６６﹒４１億元增至４５９﹒４４億元。
（ｅｃ）
＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊
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