中石化去年度賺５１２﹒４億人幣增９﹒８％遜預期，息４０分

《經濟通通訊社２６日專訊》中石化（００３８６）（滬：６０００２８）截至２０１７年

１２月３１日止年度賺５１２﹒４４億元（人民幣．下同）按年增９﹒８％，比市場綜合預期

的５３３﹒２億元為遜色；每股盈利０﹒４２３元。末期股息每股０﹒４元。

營業額及其他經營收入共２３６０１﹒９３億元上升２２﹒２％；經營收益７１４﹒７０億

元跌７﹒４％，當中勘探及開發業務經營虧損由３６６﹒４１億元增至４５９﹒４４億元。

（ｅｃ）



＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊

