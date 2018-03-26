《日入而息》中美貿易戰有望暫停港股倒升逾二百點，人幣突大漲

《今天重點》﹡美財長表示有望與中國就貿易戰簽訂停戰協議；美國同意對南韓豁免鋼鐵關

稅，惟實施進口配額；交銀洪灝稱１９８７年美日貿易爭端是股市崩盤催化

劑

﹡人幣兌一美元即期收大升３９１點子，報６﹒２８４９

﹡官媒表示郭樹清出任人行黨委書記、副行長



《即日市況》﹡中美貿易戰有望暫停，港股倒升２３９點收３０５４８收復百天線



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒６％連跌四日，創業板大漲３％



《美元匯價》﹡歐元短線區間波動，幣策轉向中線有支持；歐元最新報１﹒２４０５╱０６

，日圓最新報１０５﹒１３╱１４



《公司業績》﹡中國海外（００６８８）去年盈利為４０８億，升１０％，末期息為４５仙

﹡恆大（０３３３３）去年盈利大增至２４４億元，不派息

﹡長壽花（０１００６）去年溢利增加１２﹒３％，末期息１０仙

﹡飛魚科技（０１０２２）去年虧損擴大至３﹒７７億元人民幣，不派息

﹡美圖（０１３５７）去年淨虧損收窄至１﹒９７億元人民幣，不派息

﹡擎天軟件（０１２９７）去年純利增２０％，末期息２﹒７８分人民幣

﹡匯彩（０１１８０）去年虧損收窄至３０７０萬元，不派息

﹡國企紅籌》中糧包裝（００９０６）去年純利升５﹒６％，息７﹒５仙

﹡農行（０１２８８）去年淨利潤增４﹒９％好過預期，派息０﹒１７８３元

人民幣；去年淨息差升３點子，不良貸款率跌５６點子

﹡陳唱國際（００６９３）去年利潤按年升１６２﹒７％，息０﹒０８５元

﹡利邦（００８９１）去年虧損擴大至６﹒０８億元，不派息

﹡海昌海洋（０２２５５）去年溢利升３９％至２﹒８億元人民幣，不派息

﹡南航（０１０５５）去年純利升１８％，派０﹒１元人民幣

﹡中國澱粉（０３８３８）去年利潤按年升８２％，派末期息１﹒２港仙

﹡華電國際電力（０１０７１）全年少賺８６％至４億元人民幣，派息１８分

﹡一化（０２１２１）去年純利升５％至１﹒３億元人民幣，不派末期息

﹡新福港（０１４４７）全年純利升近３４％至１﹒４億元，派１８﹒５仙末

期息

﹡永利澳門（０１１２８）去年賺３７億元，上升１﹒５８倍，息０﹒７５元

﹡永隆銀行去年多賺１０﹒３％

﹡金茂酒店（０６１３９）末期每單位分派１５﹒４５港仙

﹡海王英特龍（０８３２９）去年少賺１９﹒８％，不派息

﹡中國海外宏洋（０００８１）全年純利升４１﹒２％，末期息３仙

﹡中遠海運港口（０１１９９）去年純利按年升近一倍，派息１３﹒１仙

﹡飛尚非金屬（０８３３１）今早起停牌，延遲刊發去年度業績

﹡莊園牧場（０１５３３）擬派現金股息７﹒３分人民幣

﹡申洲（０２３１３）去年純利升２８％，息０﹒７５港元

﹡浙江世寶（０１０５７）去年少賺４９％，不派息

﹡億達中國（０３６３９）去年純利升７４﹒５％，息８分





《公司資訊》﹡美圖公司（０１３５７）料明年集團盈利規模提升；不排除回歸Ａ股

﹡康宏（０１０１９）「公司係做生意唔係告人」，控告蔡志明機會微

﹡理文化工（００７４６）執董李文恩獲轉讓２﹒８億股，現持股近３４％

﹡優源（０２２６８）料壁紙製造業務將成為盈利增長點

﹡中金公司（０３９０８）港推上市架構改革為正確發展，與騰訊各方面有合

作機會

﹡港鐵（０００６６）油塘通風樓項目今起招收意向，下月３日截止

﹡海昌海洋公園（０２２５５）宮內義彥獲委任為榮譽主席

﹡ＭＩ能源（０１５５５）出售加拿大油氣權益，收益１﹒０７億元

﹡英記茶莊（０８２４１）首日招股孖展未獲任何認購

﹡大生農業（０１１０３）斥５５８萬元人民幣向控股股東購農藥公司

﹡宏創高科（０８２４２）擬改名為新威斯頓集團

﹡報道指騰訊音樂估值達２５０億美元，料香港或紐約上市

﹡粵豐環保（０１３８１）斥９３００萬元人民幣收購東莞飛灰填埋項目公司

﹡鼎和礦業（００７０５）遭入稟要求三周內償還１﹒５億元

﹡福晟（００６２７）擬收購九龍灣企業廣場五層，涉１３﹒３６億

﹡證監會指股權高度集中，永勤（０８２７５）確認已維持公眾持股量

﹡越南製造加工（００４２２）斥２１１７萬向控股股東收購越南三陽汽車

﹡四洲集團（００３７４）與英雄互娛簽合作協議，拓展東南亞及大中華市場



《國企紅籌》﹡上海醫藥（０２６０７）向控股股東收購新世紀藥業和一德大藥房

﹡中遠海運港口（０１１９９）貿易戰對集團影響微，併購需合符戰略需要

﹡兗州煤業（０１１７１）煤價合理價５００至７００元，留意收購機會

﹡神華（０１０８８）與國電合併未影響定位，料今年產量及銷售均降

﹡人保（０１３３９）回Ａ進展順利，或加大港股投資配置

﹡中海外（００６８８）今年完成合約銷售金額不少於２９００億元；對樓市

審慎樂觀，有信心２０２０年可達４０００億銷售目標；聶潤榮因退休將辭

任中海外財務總監，下周二生效

﹡招行（０３９６８）首兩月淨息差較預期好，料今年水平與去年相若；招行

料不良貸款繼續雙降，繼續為潛在風險作充足準備

﹡美國當局正考慮推新規，限制華為及中興通訊（００７６３）在美業務

﹡國藥（０１０９９）藥品兩票制改革利好業界，助調整毛利低業務

﹡中石化（００３８６）未知貿易戰對油價具體影響，若現金流穩健或提升股

東回報；中石化料上游大幅減虧，惟收支平衡有難度，推動分拆銷售公司上

市

﹡中移動（００９４１）完成雄安區首次５Ｇ自動遠程駕駛測試

﹡中國建材（０３３２３）今年４至５月計劃調高水泥價格，首季均價高過去

年

﹡綠色動力（０１３３０）撤回分派去年度末期息之建議，配合Ａ股上市



《神州民企》﹡合景泰富（０１８１３）有信心維持穩定毛利率，堅持發展一二線城市；合

景泰富預售目標６５０億元人民幣，今年內推首長租公寓

﹡長汽（０２３３３）２０２１年進軍美國市場，負債不會再增加

﹡雅居樂（０３３８３）擬額外發行優先永續資本證券

﹡匯銀智慧社區（０１２８０）未能與核數師就預付款達共職，今早停牌

﹡廣匯寶信（０１２９３）斥７﹒７億購四家寶馬汽車４Ｓ店全部股權

﹡馬化騰稱Ｎａｓｐｅｒｓ承諾三年內不再減持

﹡中國忠旺（０１３３３）今年預留８０億資本開支，冀天津項目新生產線年

內投產

﹡中新（０８２０７）已完成收購香港儲值支付工具持牌公司僑達國際

﹡恆大（０３３３３）今年合約銷售目標為５５００億元人民幣；探索高科技

產業投資，Ａ股上市進展順利；２０２０年銷售達８０００億元，總資產３

萬億

﹡茂業國際（００８４８）附屬擬發行１１億元人民幣可交換債券



《中國要聞》﹡中銀監表示２月末銀行業金融機構總資產同比增８％

﹡工信部苗圩稱「十三五」去產能目標有望今年提前實現

﹡人行表示重構央行資產負債表，應對美聯儲縮表外溢影響；人行連續兩日暫

停逆回購，今日淨回籠７００億元

﹡中金表示ＣＤＲ每年將新增融資需求最多３０００億元

﹡美財長表示有望與中國就貿易戰簽訂停戰協議

﹡美國聯邦通訊委員會主席憂中國電訊企業帶來安全威脅

﹡商務部就美國等地進口苯酚作反傾銷調查；商務部鍾山稱中美合作是唯一選

擇，強調貿易戰無贏家；商務部王受文稱如中國利益受損，將採取措施捍衛

利益；中國商務部表示將評估美歐措施影響，必要時採相應措施

﹡孫宏斌稱樂視網已成典型妖股，樂視網今日起停牌

﹡ＩＤＢ第６０屆年會明年３月２８－３１日在成都舉辦

﹡易綱稱少數野蠻生長金融控股集團存在風險；繼續推進放寬市場准入等改革

，推動雙向開放

﹡財政部表示研究促進利用外資和對外投資相結合稅收政策

﹡發改委何立峰稱首２月經濟延續穩中向好發展態勢

﹡韓正稱貿易保護主義沒出路，減少政府對資源直接配置

﹡中國原油期貨近月合約１８０９收漲３﹒３％

﹡中證監方星海稱原油期貨之外開放方面還會有新舉措

﹡原油期貨掛牌開門紅，近月合約漲６﹒５％

﹡嘉能可搶得中國原油期貨首單

﹡劉士余稱有信心、能力建設好中國特色原油期貨市場

﹡報道指郭樹清出任央行黨委書記，協調央行銀監關係；官媒表示郭樹清出任

人行黨委書記、副行長

﹡深圳市擬推棚改新政，最高按建築面積１比１﹒２補償

﹡房貸利率將提升，上海上周一手樓成交環比增近四成

﹡華夏幸福表示銀行停止開發貸報道屬造謠，已啟法律程序



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％報１０８４０﹒０５點，結束兩連跌



《其他消息》﹡王志民讚林鄭月娥重大原則上立場堅定，表現強烈國家意識

﹡湯家驊指與張曉明相談甚歡，但未就敏感議題收窄分歧

﹡張超雄稱醫療等基本服務未處理原則上難以支持預算案

﹡地產代理數據顯示周末二手成交減少，但仍保持雙位數

﹡深股通額度全日用１８﹒９４億；滬股通全日用逾２１億，港股通賣盤超買

盤流出１６億元

﹡中原城市領先指數成份屋苑實用呎價首次全過１萬元

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