《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４２０２．６０ 升 ６６９．４０點╱２．８４％
標普５００ ２６５８．５５ 升 ７０．２９點╱２．７２％
納斯達克 ７２２０．５４ 升 ２２７．８８點╱３．２６％
倫敦富時１００ ６８８８．６９ 跌 ３３．２５點╱０．４８％
法蘭克福ＤＡＸ １１７８７．２６ 跌 ９９．０５點╱０．８３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５０６６．２８ 跌 ２８．９４點╱０．５７％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０５．４８，歐元兌美元１．２４５２
27/03/2018 08:02
《日出而作》道指彈６６９點，美匯五周低位，毛記超購６２８８倍
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４２０２．６０ 升 ６６９．４０點╱２．８４％
標普５００ ２６５８．５５ 升 ７０．２９點╱２．７２％
納斯達克 ７２２０．５４ 升 ２２７．８８點╱３．２６％
倫敦富時１００ ６８８８．６９ 跌 ３３．２５點╱０．４８％
法蘭克福ＤＡＸ １１７８７．２６ 跌 ９９．０５點╱０．８３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５０６６．２８ 跌 ２８．９４點╱０．５７％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０５．４８，歐元兌美元１．２４５２
|國際動態27/03/2018
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|生財有道26/03/2018
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