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27/03/2018 08:02

《日出而作》道指彈６６９點，美匯五周低位，毛記超購６２８８倍

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４２０２．６０　升　　６６９．４０點╱２．８４％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２６５８．５５　升　　　７０．２９點╱２．７２％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７２２０．５４　升　　２２７．８８點╱３．２６％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　６８８８．６９　跌　　　３３．２５點╱０．４８％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１７８７．２６　跌　　　９９．０５點╱０．８３％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５０６６．２８　跌　　　２８．９４點╱０．５７％
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０５．４８，歐元兌美元１．２４５２

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