《盤前攻略》外圍大反擊，港股有望高開惟受制３１０００點

《經濟通通訊社２７日專訊》貿易戰繼續成為環球市場焦點。昨日（２６日）港股早段跟隨

外圍低開４２點報３０２６７點，之後由於大型藍籌偏軟，港股一度滑落３１４點低見

２９９９５點。不過，午後由於傳出中美貿易戰有望暫停的利好消息，港股倒升，最終全日以最

高位３０５４８點收市，升２３９點或０﹒７９％。主板成交１４１０﹒９７億元。而昨晚華爾

街股市造好，港股今日有望高開。



＊道指反彈６６９點，美元偏軟＊



道指上周四及周五（２２日至２３日）共累瀉１１４９點，昨晚因為貿易戰降溫而高開

２９２點，之後收復２４０００點大關，尾段曾高見２４２３２點，最多升６９９點，收市升幅

能大致維持，漲６６９點或２﹒８４％，報２４２０２點；標準普爾５００指數升７０點或

２﹒７２％，報２６５８點；納斯特綜合指數升２２７點或３﹒２６％，報７２２０點。三大指

數單日升幅是２０１５年８月以來最大，反映好友決心反擊，對港股亦有提振作用。

美元兌一籃子主要貨幣周一（２６日）跌至５周低位，美元指數下跌０﹒４％至８９﹒０４

４，此前見５周低位的８８﹒９７９。預計人民幣走強，利好中資股份特別是內房股走勢。



＊港股ＡＤＲ升２８１點，內銀業績潮＊



港股ＡＤＲ比例指數漲２８１點報３０８３１點，預託證券普遍向上，聯通漲１﹒７９％，

折合港元報９﹒４９元。騰訊升１﹒６５％，折合港元報４３３﹒６２元。至於匯控亦升０﹒９

４％，折合港元報７５﹒７１元。

展望港股今日有望高開，不過本周亦是內銀股發放業績的日子，建行（００９３９）

、工行（０１３９８）即將於今天派成績表，而中行（０３９８８）亦於本周四（２９日）公布

業績。投資者需小心市場或計劃實現好消息出貨，內銀股受壓下將限制港股大升的空間，預計港

股短期仍受制於廿天線（約３１００３點），並以百天線（約３０３９７點）作支持。（ｆｆ）

