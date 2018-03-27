美股全線反彈，港股高開４３６點報３０９８５，國指揚１７８點

《經濟通通訊社２７日專訊》有報道稱，美國及中國願意就關稅及貿易失衡問題進行談判，

美股本周一（２６日）錄得兩年半最大單日升幅，道指點數升幅為歷來第三大，道指收高

６６９點或２﹒８％，報２４２０２點；標普５００指數收升７０點或２﹒７％，至２６５８點

；納指收漲２２７點或３﹒３％，至７２２０點。

港股夜期收報３０４７８點，跌５４點，低水７１點。ＡＤＲ港股比例指數報３０８３１點

，較港收市漲２８１點。

港股今早高開４３６點或１﹒４３％，報３０９８５點。國指則高開１７８點或１﹒４７％

，報１２３７６點。

聯通（００７６２）急漲４﹒６１％，報９﹒７５元，暫表現最佳藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７５﹒３５元 上升０﹒４７％

港交所 （００３８８） ２６４﹒８０元 上升１﹒７７％

騰訊控股（００７００） ４３５﹒２０元 上升２﹒０２％

建設銀行（００９３９） ８﹒３５元 上升１﹒９５％

中國移動（００９４１） ７１﹒２５元 上升０﹒９９％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒８０元 上升１﹒７０％

工商銀行（０１３９８） ６﹒８５元 上升１﹒９３％

中國平安（０２３１８） ８５﹒６０元 上升１﹒９０％

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