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27/03/2018 09:21

美股全線反彈，港股高開４３６點報３０９８５，國指揚１７８點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》有報道稱，美國及中國願意就關稅及貿易失衡問題進行談判，
美股本周一（２６日）錄得兩年半最大單日升幅，道指點數升幅為歷來第三大，道指收高
６６９點或２﹒８％，報２４２０２點；標普５００指數收升７０點或２﹒７％，至２６５８點
；納指收漲２２７點或３﹒３％，至７２２０點。
　　港股夜期收報３０４７８點，跌５４點，低水７１點。ＡＤＲ港股比例指數報３０８３１點
，較港收市漲２８１點。
　　港股今早高開４３６點或１﹒４３％，報３０９８５點。國指則高開１７８點或１﹒４７％
，報１２３７６點。
　　聯通（００７６２）急漲４﹒６１％，報９﹒７５元，暫表現最佳藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　７５﹒３５元　　　上升０﹒４７％
　　港交所　（００３８８）　　２６４﹒８０元　　　上升１﹒７７％
　　騰訊控股（００７００）　　４３５﹒２０元　　　上升２﹒０２％
　　建設銀行（００９３９）　　　　８﹒３５元　　　上升１﹒９５％
　　中國移動（００９４１）　　　７１﹒２５元　　　上升０﹒９９％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６８﹒８０元　　　上升１﹒７０％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　６﹒８５元　　　上升１﹒９３％
　　中國平安（０２３１８）　　　８５﹒６０元　　　上升１﹒９０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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