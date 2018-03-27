《盤後部署》港股弱勢未完全逆轉，氣氛仍謹慎３１０００見阻力

《經濟通通訊社２７日專訊》隨著昨日市場有消息指，中美貿易戰暫時有望停止，刺激環球

股市低位反彈，道指隔晚更急升６６９點兼重上二萬四關，標指及納指亦分別回升２３點及８９

點，報２６５８及７２２０。

港股昨日反彈逾二百點後，今早在外圍股市急彈下，大幅高開４３６點，報３０９８５，但

已是全日最高位，重磅股未能進一步擴大升勢，縱使內銀股於本周陸續放榜，並吸引不少買盤追

入，惟大市氣氛仍然受貿易戰憂慮所籠罩，港股全日大部分時間升幅僅介乎２００點至３００點

間，最終全日升２４２點或０﹒７９％，報３０７９０。主板成交１３５２﹒８９億元，較昨日

減少約４％。

國指收升１０３點或０﹒８５％，報１２３０１點，滬指揚３２點或１﹒０５％，報

３１６６點。



＊中美貿易談判多變數，續困擾環球股市＊



自美國總統特朗普上周四（２２日）宣布對中國進口商品徵收關稅，市場擔憂該全球兩大經

濟體因貿易戰關係而拖累經濟增長，近日環球股市主要圍繞雙方貿易談判的消息帶動，道指上周

急瀉１４１３點，港股則同時受騰訊（００７００）沽貨影響，下挫１１９２點。然而，隨著環

球股市短線累跌不少，加上昨日美國財長努欽表示，對解決徵關稅議題感到樂觀，市場亦因此減

緩對貿易戰的疑慮。

不過，儘管目前雙方都表示對達成協議感到樂觀，但談判過程中牽涉不少利益因素，而據以

往貿易談判的經驗，加上所涉及的進口商品至少總值５００億美元，料要達成雙方都一致的結果

需要相當時間。另外，華府對重返亞太決心明顯，繼早前宣布會與北韓領導人進行首次會面，美

國早前通過台灣旅行法，允許兩地高級政府官員進行交流，日前更有消息指，金正恩秘密訪華，

亦令中美貿易戰談判增添變數，相信環球股市仍會繼續受貿易戰因素困擾。

美國本周亦數項經濟數據出台，明日將會公布去年第四季最終修訂的國內生產總值

（ＧＤＰ）數據，目前市場估計由修訂前的按季增２﹒５％，向上修訂至２﹒７％。本周四

（２９日）則會公布２月個人收入及開支數據，分別預期按月升０﹒４％及０﹒２％，與１月份

增幅相若。



＊中銀監調低撥備覆蓋率，內銀後市有勢＊



港股方面，市場本周將聚焦內銀業績，四大行之一的農行（０１２８８）昨日率先放榜，去

年多賺４﹒９％，不良貸款率下降５６點子至１﹒８１％，不良貸款餘額則下降１６％至

１９４０億元人民幣，市場預計其他三大行業績亦會顯著造好，而建行（００９３９）及工行（

０１３９８）將於今日收市後放榜，料內銀仍會吸引資金作部署，應有利港股繼續上行。

此外，中銀監早前下發通知，銀行撥備覆蓋率要求由１５０％調整為１２０％至１５０％，

反映銀行可少計提貸款損失撥備而增加利潤空間，意味今年上半年盈利續有上升空間，內銀估值

有望得到重估，內銀股仍可看高一線。

市場目前已大致消化貿易戰因素，即使仍未完全解決貿易難題，相信再出現大跌的機會不大

，惟談判進展的消息仍繼續左右市場走勢，大市氣氛仍會較謹慎，弱勢難言已完全逆轉，後市會

以炒上落為主，３１０００見初步阻力，暫以３００００點作支持。（ｔｔ）

