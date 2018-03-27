  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/03/2018 16:39

《盤後部署》港股弱勢未完全逆轉，氣氛仍謹慎３１０００見阻力

　　《經濟通通訊社２７日專訊》隨著昨日市場有消息指，中美貿易戰暫時有望停止，刺激環球
股市低位反彈，道指隔晚更急升６６９點兼重上二萬四關，標指及納指亦分別回升２３點及８９
點，報２６５８及７２２０。
　　港股昨日反彈逾二百點後，今早在外圍股市急彈下，大幅高開４３６點，報３０９８５，但
已是全日最高位，重磅股未能進一步擴大升勢，縱使內銀股於本周陸續放榜，並吸引不少買盤追
入，惟大市氣氛仍然受貿易戰憂慮所籠罩，港股全日大部分時間升幅僅介乎２００點至３００點
間，最終全日升２４２點或０﹒７９％，報３０７９０。主板成交１３５２﹒８９億元，較昨日
減少約４％。
　　國指收升１０３點或０﹒８５％，報１２３０１點，滬指揚３２點或１﹒０５％，報
３１６６點。

＊中美貿易談判多變數，續困擾環球股市＊

　　自美國總統特朗普上周四（２２日）宣布對中國進口商品徵收關稅，市場擔憂該全球兩大經
濟體因貿易戰關係而拖累經濟增長，近日環球股市主要圍繞雙方貿易談判的消息帶動，道指上周
急瀉１４１３點，港股則同時受騰訊（００７００）沽貨影響，下挫１１９２點。然而，隨著環
球股市短線累跌不少，加上昨日美國財長努欽表示，對解決徵關稅議題感到樂觀，市場亦因此減
緩對貿易戰的疑慮。
　　不過，儘管目前雙方都表示對達成協議感到樂觀，但談判過程中牽涉不少利益因素，而據以
往貿易談判的經驗，加上所涉及的進口商品至少總值５００億美元，料要達成雙方都一致的結果
需要相當時間。另外，華府對重返亞太決心明顯，繼早前宣布會與北韓領導人進行首次會面，美
國早前通過台灣旅行法，允許兩地高級政府官員進行交流，日前更有消息指，金正恩秘密訪華，
亦令中美貿易戰談判增添變數，相信環球股市仍會繼續受貿易戰因素困擾。
　　美國本周亦數項經濟數據出台，明日將會公布去年第四季最終修訂的國內生產總值
（ＧＤＰ）數據，目前市場估計由修訂前的按季增２﹒５％，向上修訂至２﹒７％。本周四
（２９日）則會公布２月個人收入及開支數據，分別預期按月升０﹒４％及０﹒２％，與１月份
增幅相若。

＊中銀監調低撥備覆蓋率，內銀後市有勢＊

　　港股方面，市場本周將聚焦內銀業績，四大行之一的農行（０１２８８）昨日率先放榜，去
年多賺４﹒９％，不良貸款率下降５６點子至１﹒８１％，不良貸款餘額則下降１６％至
１９４０億元人民幣，市場預計其他三大行業績亦會顯著造好，而建行（００９３９）及工行（
０１３９８）將於今日收市後放榜，料內銀仍會吸引資金作部署，應有利港股繼續上行。
　　此外，中銀監早前下發通知，銀行撥備覆蓋率要求由１５０％調整為１２０％至１５０％，
反映銀行可少計提貸款損失撥備而增加利潤空間，意味今年上半年盈利續有上升空間，內銀估值
有望得到重估，內銀股仍可看高一線。
　　市場目前已大致消化貿易戰因素，即使仍未完全解決貿易難題，相信再出現大跌的機會不大
，惟談判進展的消息仍繼續左右市場走勢，大市氣氛仍會較謹慎，弱勢難言已完全逆轉，後市會
以炒上落為主，３１０００見初步阻力，暫以３００００點作支持。（ｔｔ）

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下27/03/2018
【侵侵發窮惡】侵侵暗示Happy　ending?傳中國兩讓步
板塊分析27/03/2018
中央推健康中國戰略 醫藥股良好趨勢可續
剖析天下27/03/2018
聯儲局逐漸轉鷹
剖析天下27/03/2018
俄經濟復甦國內消費回升　惟油價走勢帶來不確定性
生財有道27/03/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－萬洲】受惠美稅改可博反彈 業績合預期大行續唱好
生財有道27/03/2018
【百獸回朝】中國快推CDR 助科網巨頭估值再上一層樓
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
21世紀的藍鳳凰 53 新文章
政是有心 ． 余君雋
叫「結束一黨專政」可以 想參選立法會是痴心妄想 21
健康大晒
【打工仔帶飯的法則】黃金營養比例必須知！隔夜餸翻叮有咩要注意 7
小薯茶水間
【向名人取經】返工返到唉聲嘆氣？袋好8大打氣金句！ 4
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】酒店的床尾為什麼要放「非常沒用的一塊布」? 3
What's On
【逛街好去處】銅鑼灣血拼指南！7大全新人氣日本品牌旗艦店 2
廣告背後 ． 袁靜
【愛的方程式？】不時說聲「我愛你」，便可讓婚姻重燃愛火？ 3
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
股市將跌？
女子愛財 ． 唐德玲
買派息的債券基金
走肉廚房 ． Cathy Lee
【住家美味】香茜翡翠麵豉湯 4
我要退休 ． 羅國森、曾智華
快樂退休—重溫「阿媽係女人」道理
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
營養師推介！4款護眼的超級食物 4
香港街頭美食
【繽紛復活節】16款編輯推薦！復活節主題美食、下午茶、任食Brunch攻略
論盡中港台 ． 岑逸飛
李嘉誠的所謂「退休」 7
食療新意思 ． 陳沛思
【春分湯水】猴頭菇花生眉豆雞肉湯 3
陶冬天下 ． 陶冬
2018年，你的名字叫動盪
足球俱樂部 ． 主教練
10大足球奧斯卡
健康解「迷」
【腰背痛趨年輕化！】長期姿勢不良，嚴重可致癱瘓、失禁？ 1
打工秘笈
【裸辭要三思】走定唔走？轉工前必須考慮的4大重點 2
我家私房菜 ． 韋太
【食得有營】鮑汁燴雜菌 2
有種生活
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】9個「地球上86.7%的人」都不知道的冷知識 4
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 17
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
小薯茶水間
【辭職都係因為你？】打工仔「求神拜佛」最想遠離的5種上司 6
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 5
健康大晒
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
健康解「迷」
【跑步6大錯】用口吸氣、步伐太大、運動後飲凍飲……通通唔得？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
What's On
【開箱評測！】Sony Mobile全新旗艦機Xperia XZ2及Xperia XZ2 Compact 1
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
健康Video
【人體也抽濕】袪濕更要固脾胃，一杯茶趕走春困 3
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
玩樂好去處
【舊區穿梭】草根文化很迷人！用鐵閘做畫布訴說老店故事 3
食療新意思 ． 陳沛思
【溫補陽氣】蟲草花淮山蓮藕栗子豬骨湯 1
立會透視鏡 ． 馬天娜
姚松炎輸甚麼？ 7
我家私房菜 ． 韋太
【不再黑黢黢】無錫骨 3
產品簡介

【etnet x 香港理財月2018】賞你 「錢家有道」．餐具套裝 共100套

【etnet Bonus賞你】淘大商場‧TinBot™鐵寶奇盒x喜喜冰室「喜喜鐵寶」

【DIVA Channel‧Wednesday Treat】賞 法國波爾多MOULIN HAUT LAROQUE紅酒

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊