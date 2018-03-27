《經濟通通訊社２７日專訊》四環醫藥（００４６０）現瀉９﹒４５％，報２﹒４９元；成
交約２７４９萬股，涉資６９４４萬元。
四環醫藥公布截至２０１７年１２月３１日止全年業績，溢利１４﹒５億元（人民幣．下同
），按年跌１５﹒２％；每股盈利０﹒１５３元，擬派每股末期現金股息１﹒３分。
期內收益２７﹒５億元，按年跌１３﹒８％；毛利１９﹒９億元，按年跌９﹒２％。（
ｆｆ）
27/03/2018 09:51
《中資異動》四環（０４６０）去年溢利跌逾１５％，現價瀉近一成
《經濟通通訊社２７日專訊》四環醫藥（００４６０）現瀉９﹒４５％，報２﹒４９元；成
交約２７４９萬股，涉資６９４４萬元。
四環醫藥公布截至２０１７年１２月３１日止全年業績，溢利１４﹒５億元（人民幣．下同
），按年跌１５﹒２％；每股盈利０﹒１５３元，擬派每股末期現金股息１﹒３分。
期內收益２７﹒５億元，按年跌１３﹒８％；毛利１９﹒９億元，按年跌９﹒２％。（
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