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即市新聞

27/03/2018 18:11

瑞聲冀今年銷售增長不低於２５％，不會經常回購股份

　　《經濟通通訊社２７日專訊》瑞聲科技（０２０１８）去年毛利率下降０﹒２個百分點至
４１﹒３％，董事總經理莫祖權於業績會上表示，去年毛利穩定，暫時未見到有很大的營運轉變
，希望今年銷售增長目標不低於２５％，毛利率亦可維持４０％以上水平。
　　至於５Ｇ方面，他指出，集團於無線射頻及精密製造及天線設計上可以成為未來增長動力，
聰明天線在５Ｇ上優勢明顯，現時已有一、兩間美國公司使用其相關技術。他強調，公司並非爭
取短暫收入，而是希望發展長遠路線圖。

＊對今年毛利狀況有信心＊

　　聲學方面，他表示，去年該分部毛利率雖然下降至４０％，但仍然為可接受範圍，更重要的
是，往後的準備工作如何提升效率，對今年毛利狀況水平仍有信心。
　　莫氏指出，今年資本開支與去年差不多，但將看清楚資本開支的落實計劃，視乎項目增長情
況，謹慎控制開支。

＊期望今年派息率維持約４０％＊

　　莫祖權表示，公司沒有固定的派息政朿，但近幾年都能維持約４０％派息比率，希望今年亦
可以維持相若水平。公司去年進行股份回購，他指，不會經常作回購，因為回購並不一定對股東
最好，強調以股東中長遠利益為基礎，亦會考慮時間點問題。
　　被問及以中國預託證券（ＣＤＲ）回歸Ａ股，莫祖權表示，公司進行每個動作都會考慮清楚
，希望以股東回報為主要考慮，但現時ＣＤＲ詳細情形未出台，公司會不斷檢視看清楚有關規則

　　他又指，暫時未能預計中美貿易戰所帶來的中長遠影響，但希望爭取最好的客戶組合。
（ｄｌ）

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