《午市前瞻》港股反彈幅度遜外圍，惟料企穩２９８００點

《經濟通通訊社２７日專訊》消息指中美或會就貿易議題進行談判，貿易戰憂慮得以暫時降

溫，美股周一（２７日）全線反彈，道指創下歷來第三大點數升幅。道指上升６６９點或

２﹒８％，報２４２０２點。港股今早跟隨外圍反彈，高開４３６點或１﹒４３％，報

３０９８５點，已為半日最高位。雖然有聯通（００７６２）領漲，加上醫藥股彈高，但大市升

幅回窄，大部分時間維持２００至３００點升幅。最終午收報３０８２６點，上升２７７點或０

﹒９１％。主板成交７４５﹒０１億元。

國指升１０７點或０﹒８８％，報１２３０５點。滬指報３１６４，升３０點或

０﹒９７％。



＊聯通有大摩唱好漲６％，醫藥股造好國藥跑出＊



大摩大升銀娛（０００２７）及聯通（００７６２）的目標價，刺激前者股價一度高見

７３﹒５元，為２０１４年３月以來新高，午收上升１﹒４％，報７２﹒７元；後者更獲上調評

級至「增持」，午收漲６﹒１２％，報９﹒８９元，為半日第二好表現藍籌股。

醫藥股普遍造好，國藥控股（０１０９９）上升６﹒１２％，報３９﹒９元；綠葉製藥

（０２１８６）上升５﹒５３％，報７﹒６３元。四環醫藥（００４６０）去年溢利倒退逾一成

半，下跌１１﹒２７％，報２﹒４４元。

萬科（０２２０２）去年多賺３３％，上升３﹒７％，報３３﹒６元，並收復十天線（約

３３﹒５３５元）及百天線（３３﹒２８５元）。中海外（００６８８）有大和及野村唱好，升

３﹒８８％，報２８﹒１５元；碧桂園（０２００７）亦跟隨上升，午收漲３﹒３５％，報

１６﹒６４元。



＊瑞聲績前跑出暫冠藍籌，建行工行放榜前靠穩＊



瑞聲（０２０１８）將於今日內放榜，表現強勢漲６﹒７６％，報１５４﹒７元，為半日最

佳表現藍籌。

軟件股造好，中軟國際（００３５４）去年多賺２８％，兼有瑞信唱好，今早高見７﹒２４

元創上市新高，半日上升１４﹒２９％，報７﹒１２元。金蝶（００２６８）上升１﹒４６％，

報８﹒３６元。

重磅股方面，騰訊（００７００）上升１﹒８８％，報４３４﹒６元；港交所

（００３８８）上升１﹒５４％，報２６４﹒２元；匯控（００００５）上升０﹒１３％，報

７５﹒１元；友邦（０１２９９）下跌０﹒５９％，報６７﹒２５元；中國移動（００９４１）

升２﹒２７％，報７２﹒１５元。

內銀股將陸續放榜，日內公布業績的建行（００９３９）漲０﹒８６％，報８﹒２６元；工

行（０１３９８）則上升１﹒１９％，報６﹒８元。

中國秦發（００８６６）績前走勢動盪，早段高見過近五年高後，突然轉頭向下，半日瀉

２３﹒２６％，報０﹒６６元，暫為最大跌幅個股。金力集團（０３９１９）升４８﹒１４８％

，報１﹒２元，暫為升幅最大個股。



＊姚浩然：內銀股升值較慢，短期上升動力不大＊



時富資產管理董事總經理姚浩然對《經濟通通訊社》表示，港股從低位反彈，反映美股大牛

反擊的利好因素，但港股以現時升勢看，並未有跟足美股反彈幅度，相信是受假期因素影響，而

港股通亦將由周五（３０日）起至４月８日暫停交易，料影響港股反彈幅度。以期指近日走勢作

參考，姚浩然指港股雖仍會隨貿易戰消息波動，但他對恆指企穩２９８００點水平有信心。

另外，建行及工行將於日內公布業績，姚浩然指市場對內銀業績期望不大，加上內銀股升值

較慢，而Ａ股金融股上行動力弱，亦會影響Ｈ股表現。但他指出，並非看淡內銀，惟該板塊現時

息率約４厘，不算十分吸引的水平，因此料短期上升動力不大。（ｇｌ、ａｌ）

