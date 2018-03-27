【新股上市】毛記葵涌輝立暗盤收升５﹒８倍，一手賺１３８００元

《經濟通通訊社２７日專訊》毛記葵涌（０１７１６）明日首掛，該股於輝立暗盤收報８﹒

１元，較招股價１﹒２元升５﹒８倍。以一手２０００股計算，不計手續費，每手賺１３８００

元。

另外，該股於耀才暗盤收報８﹒０７元，較招股價升５﹒７倍。不計手續費，每手賺１３７

４０元。（ｌｙ）

