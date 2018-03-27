《經濟通通訊社２７日專訊》毛記葵涌（０１７１６）明日首掛，該股於輝立暗盤收報８﹒
１元，較招股價１﹒２元升５﹒８倍。以一手２０００股計算，不計手續費，每手賺１３８００
元。
另外，該股於耀才暗盤收報８﹒０７元，較招股價升５﹒７倍。不計手續費，每手賺１３７
４０元。（ｌｙ）
27/03/2018 18:53
【新股上市】毛記葵涌輝立暗盤收升５﹒８倍，一手賺１３８００元
《經濟通通訊社２７日專訊》毛記葵涌（０１７１６）明日首掛，該股於輝立暗盤收報８﹒
１元，較招股價１﹒２元升５﹒８倍。以一手２０００股計算，不計手續費，每手賺１３８００
元。
另外，該股於耀才暗盤收報８﹒０７元，較招股價升５﹒７倍。不計手續費，每手賺１３７
４０元。（ｌｙ）
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